Trend de TikTok conmueve a millones: "no existen fantasmas, son puros recuerdos"

TikTok es una plataforma con la que muchos se han identificado. No sólo por los bailes, retos y los tutoriales de maquillaje, sino por otros aspectos de la vida cotidiana.

Tan es así que ahora surgió el trend “fantasmas” con el que las personas comparten la pérdida de sus familiares o amigos. Desde luego que en los comentarios se dejan ver quienes muestran empatía.

Y es que en algún momento de la vida, seguro te ha tocado experimentar la pérdida física de un ser querido. De ser así, puedes darlo a conocer a través de un video con la canción “Fantasmas” de Humbe.

Cabe destacar que la melodía aún no se estrena en plataformas digitales, por lo que el alcance que ha tenido es gracias al trend viral de TikTok.

Lee también: Realizan tumba del último árbol en mega ofrenda de Día de Muertos en Tlalnepantla

El trend de TikTok que conmueve a millones

Cientos de personas se han mostrado conmovidas por el nuevo trend de TikTok que muestra la pérdida de un familiar o amigo.

A unos días de celebrar el Día de Muertos, los usuarios decidieron compartir con los internautas aquellos seres que fallecieron.

Inicialmente, en los videos muestran imágenes de la persona en vida, pero después aparece su tumba o el día del velorio.

Uno de los más virales narra la desgarradora historia de una madre que perdió a su hija pequeña.

Entre los comentarios se puede leer lo siguiente: “Humbe págame la terapia”, “Es el que más me dolió”, “Este trend me va a dejar sin estabilidad, descansa pequeña”, “Tengo una princesa en casa, no puedo imaginar el dolor de la familia”, “Yo no imagino lo fuerte que es la mamá, un abrazo”, “Llevo horas llorando viendo todos estos vídeos y éste totalmente me dejó sin estabilidad emocional”, entre otros.

Lee también: Personas invierten hasta 30% de su salario para montar su ofrenda de Día de Muertos: UNAM

Cabe destacar que la gran mayoría de metrajes compartidos en este trend son de niños o bebés que han fallecido.

@soyysoff Te extrañamos cada dia chaparro ☹️🕊️ ya falta menos para que bajes un ratito con nosotros :( #fyp ♬ fantasmas - Humbe

Aunque también hay quienes comparten la pérdida de una abuela o algún familiar cercano.

"Humbe" reacciona al trend

Humberto Rodríguez, mejor conocido como Humbe, es un cantante, compositor y productor mexicano que está causando furor en redes sociales por una de sus canciones.

En TikTok compartió una aparte de la canción, ya que aún no se estrena. Lo que no imaginaba es que los internautas la tomarían para compartir la pérdida de sus familiares y amigos.

Ante ello, él mismo compartió en un video “Me está costando mucho ver los videos de este audio”.

Incluso el artista ha comentado algunos de estos metrajes.

Lee también: TikTok: ¿Brujas bailando? El escalofriante trend que está dando de qué hablar en redes sociales

Humbe reacciona al nuevo trend de TikTok. Foto: Captura de pantalla @_camilap99

Sus fans, dejaron saber su opinión en los comentarios, la mayoría pidieron que ya se estrene la canción: “Saca la canción ya, ocupo llorar bien”, “Humbe la terapia no me ayudó”, “Humbe, págame la terapia”, “Ahora páganos la terapia”, “Lo sentimos pero la letra nos hace recordar los buenos momentos con nuestros seres queridos”, “Yo lloro cada que veo esos videos. Dios le de mucha fortaleza a todas esas familias que han perdido a un ser querido”, entre otros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





También te interesará:

Cómo es el color de la orina en personas que sufren diabetes

¿Cómo estimular la leptina, hormona que ayuda a bajar de peso?

Descubre los primeros síntomas de los cálculos biliares





ayef/sal