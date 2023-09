Tras los "taymales", puesto se luce con los "Post Tamalone" por concierto en el Foro Sol

El rapero estadounidense, Post Malone se presentó por primera vez en México el pasado martes 5 de septiembre en el Foro Sol, y no sólo vino para dar un gran espectáculo sino que surgieron los tamales en su honor.

Cuando salió al escenario sorprendió a sus fans por usar una playera con el retrato del jalisciense Peso Pluma.

También se ganó los gritos y aplausos del público por interpretar canciones como "Better Now", "Psycho", "Take what you want", entre otras.

Pero hubo algo que llamó la atención de los asistentes, y es que el ingenio mexicano se hizo notar a las afueras del recinto.

Llega el “Post Tamalone” por concierto de Post Malone en México

Afuera del Foro Sol se encontraban varios puestos de comida, así como mercancía no oficial.

Pero un negocio resaltó de la multitud por la particular forma de llamar a los alimentos. Los asistentes al concierto de Malone no tardaron en viralizar a los “Post Tamalone”.

Los creadores son Tamales García, que de acuerdo con su descripción en Instagram son “los tamales oficiales de los eventos”.

Y en efecto, esta no es la primera vez que su ingenio los hace acreedores a sumar seguidores, pues en la serie de conciertos de Taylor Swift por su gira The Eras Tour en México, inventaron los “Taymales Swift”.

En dicha red social detallaron que los “Post Tamalone” estarían a la venta en las puertas 1, 3 y 4, aunque no dieron a conocer el precio.

Post Tamalone. Foto: Instagram @tamalesgarcia_

En sus historias compartieron las fotos que los usuarios tomaron de los distintos puestos. La foto de los tamales ya circula en redes sociales, en “X” los usuarios incluso compartieron videos.

