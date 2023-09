Carolyn Adams, pareja de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, aclaró que la fiesta de su hija, no fue financiada con dinero público, sino de los ingresos que ella, el padre de la menor y su padrastro han conseguido con su trabajo.

“Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni incurrir a prácticas corruptas”.

A través de un comunicado publicado en Instagram, Carolyn Adamns afirmó que no tolerará las difamaciones y ofensas que han surgido, “convirtiendo el sueño de nuestra hija en un juego político”, luego de que se hicieran públicas fotografías del evento en el que hubo un show circense.

“Recordamos que nuestra hija es menor de edad y no merece ser objeto de críticas”, indicó.

Explicó que el motivo de la fiesta fue para cumplir el sueño de su hija, quien creció asistiendo a fiestas de XV años en Culiacán, ciudad en la que tiene lazos significativos con su familia paterna y amistades de su edad.

Asimismo, enfatizó en no pertenecer a la clase política y que no forma parte de ningún gobierno, además de que no vive de la corrupción.

“Estados indignados por cómo este evento se ha distorsionado y se ha convertido en objeto de acusaciones infundadas”.

En el escrito, también sale en defensa del hijo del presidente, pues indicó que lo que se dice de él es también infundado, por lo que le expresó su respeto por ser un gran padre, padrastro y esposo.

Para finalizar, se refirió al tema de la casa de Houston. Recordó que existe una investigación y un informe serio realizado por un reconocido bufete de abogados estadounidense, por lo que pidió se deje de repetir “esta historia calumniosa”.

Comunicado de Carolyn Adams / Captura de pantalla

Con todo y show circense, así celebró José Ramón López Beltrán el cumpleaños de su hijastra

Este fin de semana circularon en redes sociales fotografías de la fiesta -con todo y show circense- de la hijastra de José Ramón López Beltrán. La festejada es hija de Carolyn Adams, actual pareja del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las fotografías aparecieron en la cuenta de Instagram @wilmedinamexico, firma que se identifica como "fashion designer" y que en sus publicaciones agradece la "confianza" de Carolyn y José Ramón.

La cuenta de Instagram "StiloEventos" compartió una fotografía del menú en la fiesta de la hijastra de José Ramón López Beltrán. / Foto: Instagram.

"Natalia Adams, XVII" es el texto que acompaña a las fotos, donde se observa a la joven con un vestido en color dorado, y en varias de ellas figura José Ramón López.

También se aprecian decoraciones lujosas, vestuarios al estilo Charleston, así como arreglos florales, luces y un escenario. También hay un "reel" con los mejores momentos de un espectáculo circense que amenizó el evento.

Foto: Instagram @wilmedinamexico

