Tiktoker rusa agradece respuesta de Sheinbaum sobre petición de nacionalidad mexicana; esto dijo

Luego de que la tiktoker Lubasha, solicitara a la presidenta Claudia Sheinbaum su nacionalización como regalo de cumpleaños, la Mandataria señaló que ya le pasó esta solicitud a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

Durante su conferencia matutina del 27 de febrero, la Presidenta reveló que vio el video de la tiktoker.

"Yo he visto también en las redes, hay una muy simpática de una ciudadana rusa que me pide a mí que le dé la nacionalidad mexicana y que habla maravillas de México, y ya se lo mandé a Garduño”, expresó.

Tiktoker rusa agradece respuesta de Sheinbaum

Por su parte, la famosa tiktoker compartió un video, donde agradeció a la Mandataria por atender su petición.

“Claudia Sheinbaum habló de mí. Gracias a todos ustedes mi mensaje llegó hasta ella”, escribió la rusa por medio de TikTok.

El video de la influencer ha desatado una avalancha de comentarios, muchos de ellos llenos de humor y afecto. Usuarios de TikTok han respondido con frases como: “Quiero que lo cantes todo, si no, no hay papeles”, “Los cambiamos por Ángela Aguilar”, “Lubasha, hermana, ya eres mexicana” y “Un mexicano no necesita papeles, tú tranquila, ya eres mexicana”.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.1 millones de reproducciones y más de 70 mil "likes".

