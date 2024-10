Tiktoker revela secreto en ChatGPT; responde “verdades ocultas” sobre uno mismo

En la actualidad la Inteligencia Artificial forma parte de la vida cotidiana de muchas personas, pues a través de los dispositivos digitales, simplifica muchas tareas. En el caso de estudiantes y personas con diversas ocupaciones, ChatGPT representa una herramienta que resume de forma eficaz múltiples búsquedas web y entrega información precisa sobre cualquier tema.

Su algoritmo tiene la capacidad de alimentarse constantemente para ser más rápido, entender los criterios de búsqueda de sus usuarios y entregar el tipo de información que se solicita. Y precisamente esta “ventaja” es la que analizó una joven tiktoker que quedó sorprendida al descubrir una función poco común en ChatGPT.

Foto: Unsplash

Tiktoker revela secreto en ChatGPT

Se trata de la usuaria @mimiworkbestie, quien descifró una función de ChatGPT y al compartirla en uno de sus videos en la plataforma, se viralizó rápidamente, pues algunos internautas aseguraron que al intentarlo, su experiencia fue mejor que leer el horóscopo.

“Si eres de las personas que usa ChatGPT a diario y estás lista para que te digan tus verdades, debes hacer esto… le tienes que preguntar ‘¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas’ ”, mencionó la joven.

Al pedirle eso a la Inteligencia Artificial, automáticamente analizó todas las interacciones con la usuaria detectando una supuesta ambición en sus conocimientos, expectativas sobre su vida y el ambiente laboral que percibió durante sus consultas.

El video rápidamente creó múltiples reacciones en la plataforma y cientos de usuarios le hicieron la misma pregunta a ChatGPT, obteniendo las respuestas más ingeniosas.

“El mío me habla de estrategias de marketing, productos que ofrezco, no ofrezco y debería ofrecer”, “Es como leer el horóscopo, en realidad no dice nada y a la vez dice mucho”, “A mi me ha dicho muchas cosas bonitas”, “El chat sabe demasiadas cosas sobre mí para qué necesito un psicólogo”, “A mi me ha definido tal y como soy. Me ha dado un golpe de realidad muy heavy”; fueron algunos de los comentarios de los internautas.

