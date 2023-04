Un usuario de redes sociales expuso el costo de los tours que ofrecen sitios de internet por ir al mercado de “La merced” en la Ciudad de México.

Por medio de TikTok, el usuario @omargarcia2652 compartió el increíble descubrimiento en la agencia de viajes Tripadvisor.

En la grabación, el tiktoker mostró el paquete que incluía dicha visita al famoso tianguis de la CDMX, donde se aprecia que por persona tenía un costo de 2 mil 45 y 4 mil 90 pesos por dos personas.

¿Qué incluye el tour de La Merced?

De acuerdo con el sitio de viajes, la visita tiene un tiempo aproximado de 4 horas e incluye:

- Guía bilingüe.

- Increíbles tacos callejeros.

- Prueba de frutas locales, el mole y los sabrosos tacos.

- Degustaciones de comida prehispánica.

- Cerveza, micheladas y pulque.

Hasta el momento, el video cuenta con 22 mil reproducciones, con casi dos mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios:

“El que no hace tours es porque no quiere”, “El que no hace tours es porque no quiere”, “Soy intérprete traductor de seguridad y hasta yo me sorprendí”, “Wey que chido yo si los haría, jajaja”, son algunas reacciones de internautas.

¿Qué es la gentrificación?

La gentrificación se refiere al proceso de renovación urbano en el cual los barrios tradicionalmente ocupados por personas de menores ingresos son reemplazados por personas de mayores ingresos y con un mayor poder adquisitivo.

Esto a menudo resulta en un aumento en los precios de la propiedad y en la exclusión de los residentes originales del área.







