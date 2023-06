TikTok: Niña detiene a cura en medio de su bautizo y sorprende por su carácter

Los bautismos son esos sacramentos religiosos que muchas familias respetan a raja tabla. Hasta los que no son tan católicos no dudan en que su hijo o hija tenga una ceremonia y sea despojado del pecado original. Sin embargo, hay muchas anécdotas graciosas sobre la reacción de los niños a la hora de recibir el sacramento.

Mientras hay bebés que han llorado sin parar, una niña sorprendió a todos en TikTok ante la presencia del religioso que iba a bautizarla. Es que al ser niña y no beba, ya hable y muestra su carácter, lo cual sorprendió no sólo a sus padres sino a los presentes y a los internautas que no han dejado de reproducir el clip.

Bautismo. Fuente: Pixabay

La niña no estaba muy de acuerdo con el rito religioso de arrojarle un poco de agua en la cabeza y orar por el sacramento recibido. Ella le pidió al pastor que no le derramara agua en su cabeza, lo que provoco la risa de los asistentes. El momento fue captado y viralizado en TikTok porque una usuaria captó el momento y no dudó en compartirlo en las redes sociales.

“Ojalá mi hija, no saque mi carácter”, bromea la usuaria que armó el videoclip y lo puso a disposición de la comunidad de TikTok. En las imágenes se puede observar claramente que la niña se da cuenta de lo que está por ocurrir porque ve al cura con un contenedor con agua y en ese momento le pide que se abstenga de derramársela.

El momento siguiente que se capta y puede verse en TikTok es el de ver a las personas que la toman de sus manos para que no se resista y así el padre puede echarle el agua y así recibe su sacramento. El video se hizo viral y no deja de acumular reproducciones superando los 7 millones además de muchos comentarios tomándose con humor la escena.