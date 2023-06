TikTok: Perrito se vuelve viral por destruir billetes de 500 pesos; usuarios lo defienden

Un perrito se volvió viral en redes sociales, luego de destruir varios billetes de 500 pesos, lo que originó el enfado de su dueña.

Por medio de TikTok, la usuaria @aliii_om compartió el video donde se aprecian los billetes mordidos por su mascota, mientras se escucha un audio diciendo: “Y las voces de mi mente dicen, mátalo, mátalo”.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.2 millones de reproducciones y con más de 101 mil “likes”.

Usuarios de redes defienden a lomito

Ante ello, internautas salieron a la defensa del perrito, tras cometer el acto:

“Fui yo, él no hizo nada”, “Cuando eres honesto sin importar las consecuencias”, “Yo fui, no él, en verdad”, “Que lindo, es inocente”, “Fui yo, no le hagas nada”, son algunas reacciones de internautas.

¿Los billetes rotos pierden su valor?

De acuerdo con el Banco de México, el solo hecho de que un billete esté roto no afecta su valor y se recomienda que se repare con cinta adherible transparente.

Si se repara con cinta no transparente (cinta canela, para aislar, de papel, etc.), se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que le quita valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso al que se le cubrió alguna característica que no se pudo imitar.



