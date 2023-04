TikTok: Mujer se viraliza por llevar olla al Oxxo y llenarla con café

En redes sociales se volvió viral un video donde una mujer entra a un Oxxo a llenar su olla con café; sin embargo, al ser detenida por una empleada arremetió contra ella.

Por medio de TikTok, el usuario @dy9v9d8zjdfj compartió el video donde se ve a la mujer subir el tono, luego de que una cajera de la tienda evitara que se sirviera café en su olla.

“¡No me estés tocando! ¡No me vuelvas a tocar!”, dijo la mujer.

Aunado a ello, la empleada señaló que le iba a marcar a la policía; sin embargo, la mujer ignoró lo dicho y expresó: “Lo que pasa es que mi papá trabajó un año en la academia, no me vuelvas a tocar”.

Finalmente, la empleada se regresó al cajero, sin evitar que la mujer llenara su olla con café.

@dy9v9d8zjdfj cuando tú papá trabaja en la loca academia de policía... jajaja ♬ sonido original - Payín63

Usuario de redes reaccionan

Ante este hecho, usuarios de la red social criticaron a la mujer por su actitud:

“Se ve que la dama no está bien de sus facultades”, “Si no quieren que la toqué que no robe café”, “No discutan con gente así, simplemente llamen a la policía y ya”, “Cómo cuando despiertas de malas y necesitas café”, son algunas reacciones de internautas.

Video viral

Hasta el momento, el video cuenta con 495 mil reproducciones y con más de 10 mil “likes”.







