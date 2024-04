TikTok: Joven denuncia presunta estafa en entrevista de trabajo y video se hace viral

Una joven española se volvió viral en redes sociales, luego de compartir su experiencia de una presunta estafa que vivió durante una entrevista de trabajo, generando un gran revuelo.

Por medio de TikTok, la usuaria @sarameesaa denunció que una empresa le ofreció un puesto de atención al cliente; sin embargo, al llegar a la entrevista descubrió que se trataba de un trabajo comercial de telefonía móvil, sin sueldo fijo y con comisiones.

Española es estafada en entrevista de trabajo. Foto: Captura de pantalla

Joven lanza advertencia ante estafa

La joven decidió compartir su experiencia en la aplicación china, donde explotó contra una empresa (a la cual no nombró) criticando la falta de trasparencia en la oferta de trabajo y la precariedad de las condiciones laborales.

En su video expone cómo la empresa no especificó claramente el puesto y terminó siendo un trabajo de ventas de puerta en puerta sin salario fijo, donde los empleados deberían cubrir sus propios gastos de comida y trasporte.

Ante esta situación, la joven hizo un llamado a la honestidad en las ofertas de empleo, exigiendo información clara sobre condiciones laborales y salariales para evitar engaños a futuros candidatos.

El video ya cuenta con aproximadamente 130 mil reproducciones y entre los comentarios varios usuarios compartieron experiencias similares, respaldando a Sara y mostrando su apoyo ante estas prácticas laborales injustas y engañosas.

"Ay me pasó lo mismo cuando empecé a buscar trabajo aquí en Bcn. Fui a las oficinas en el centro a por una entrevista y me llevaron en el coche de un pavo hasta un pueblo a vender alarmas ", "En mi oferta ponía MARKETING y me encuentro con una secta de compañías telefónicas", "A mí me pasó algo parecido, nos llevaron a un pueblo de Guadalajara a vender enciclopedias por las casas, yo tenía 19 años.... han pasado 30 años y ésto sigue existiendo.... alucino", fueron algunos de los comentarios que dejaron en el video.

