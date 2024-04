La común hierba que protege el colon gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas

La hierbabuena, conocida por su aroma refrescante y sus múltiples aplicaciones culinarias, va más allá de su uso en la cocina y se destaca por sus notables beneficios para la salud. Principalmente, los expertos han resaltado la eficacia de la hierbabuena en el tratamiento de problemas digestivos y otros malestares, sobre todo relacionadas con la inflamación en distintas zonas del sistema digestivo.

Esta planta medicinal ha demostrado ser efectiva en la reducción de problemas digestivos como la acidez estomacal, las náuseas y los vómitos, gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Además, la capacidad de la hierbabuena para disminuir los gases intestinales la convierte en un remedio casero ideal para contrarrestar las flatulencias y prevenir la inflamación abdominal.

Lee también: La hierba que termina con el mal aliento y tiene muchos beneficios para la salud

Pero sus beneficios no se limitan al sistema digestivo. La hierbabuena también ha mostrado ser útil en el alivio del colon irritable y sus síntomas, así como en la prevención de cólicos y la mejora de la digestión en general. Su versatilidad se extiende incluso al alivio del dolor, ya que su uso en forma de aceite potencia sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias, lo que la convierte en un remedio eficaz para dolores de cabeza, molestias musculares y articulares, según detalla el estudio de Contact Dermatitis, "Contact sensitisation in oral lichen planus: An Australian perspective".

Lee también: 5 hierbas naturales para combatir el resfriado y la gripe

Además, se ha encontrado que la hierbabuena contribuye a mejorar el estado de ánimo y reducir la ansiedad, lo que la convierte en un aliado para la salud mental. Esta planta se puede consumir de diversas formas, como extractos, cápsulas, jugos o infusiones, ofreciendo una amplia gama de opciones para aprovechar sus beneficios.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen ciertas precauciones al consumir hierbabuena. Por ejemplo, las mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como las personas con enfermedades renales o antecedentes de alergia a la menta, deben evitar su consumo o consultar a un profesional de la salud antes de hacerlo.

También te interesará:

Estas son las 4 verduras ricas en magnesio que debes consumir para prevenir la osteoporosis

La deliciosa fruta que contribuye a la generación de colágeno y además es anticoagulante

Eclipse solar 2024: ¿Qué NO debes hacer durante el fenómeno astronómico?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv