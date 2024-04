Eclipse Solar 2024: Influencer observa el fenómeno astronómico sin lentes y sufre lesiones en su ojo

El Eclipse de Sol 2024 fue un suceso que quedará en la memoria de quienes pudieron verlo en su máximo esplendor, ya que algunas regiones de México, Estados Unidos y Canadá se logró apreciar en su totalidad.

Sin embargo, se hizo viral el caso de una influencer de Estados Unidos que hizo caso omiso de todas las medidas de seguridad y sufrió serias lesiones en su ojo izquierdo.

Durante cuatro minutos la noche se impuso al día. Foto: Gabriel Pano | El Universal

Influencer observa el eclipse sin lentes y sufre lesiones en su ojo

Bridget Kyeremateng es el nombre de la chica que se volvió viral tras compartir en la plataforma TikTok lo que vivió tras ver un eclipse sin protección el año 2017. “Simplemente no me puse las gafas, pensé que no era la gran cosa”, es lo que dice en el video que realizó para alertar a los internautas sobre la importancia de las medidas de seguridad.

Kyeremateng, relató cómo al día siguiente despertó y quiso leer algo en su teléfono y solo lograba ver cada dos palabras con su ojo izquierdo, fue así como detectó que tenía un punto ciego de ese lado.

El daño que tuvo en la córnea provocó que le detectaran distorsiones en el ojo, la joven también mencionó que por ahora tiene una visión lenta 20/20 por ver un eclipse en el 2017 sin lentes especiales… “no sean como yo”, añadió al final de su video.

¿Qué pasa si miras une eclipse sin protección?

Mirar directamente a los rayos del sol durante varios segundos puede llegar a dañar severamente la retina, alertó en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a esta afectación que no tiene cura se le conoce como retinopatía solar, otros daños que se pueden ocasionar son:

Distensión parcial de la visión

Ceguera temporal

Ceguera permanente





