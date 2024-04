"La ciencia nunca sobra en TikTok": "Espacio da Vinci" y su visión sobre el Eclipse Solar 2024

Phil, conocido popularmente como "Espacio da Vinci" es un creador de contenido sobre divulgación científica donde tiene más de 230 mil seguidores en la plataforma de TikTok y ha cosechado alrededor de casi 4 millones de interacciones.

El tiktoker es egresado de la carrera de Ingeniería Física por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y, actualmente cursa una maestría en Astrofísica en el Instituto de Astronomía de la UNAM.

El influencer inició su fanatismo por el contenido de divulgación científica, llamando específicamente su atención en como es que alguien que sabe mucho sobre un tema, puede contar con facilidad cosas complicadas de entender por medio de redes sociales, y que ese aprendizaje le llegue a alguien que no tenga nada que ver con este campo en particular.

En ese sentido, comenzó a notar cierto sesgo con los divulgadores que él veía, en los temas que más le apasionaban para que la gente los pudiera entender mejor, fue así como le surgió la idea de externar lo que quería decir y así fue que durante la pandemia creó “Espacio Da Vinci”.

“Actualmente hay mucha gente que no sabe de ciencia y no le interesa, también hay otros cuantos que no saben y que si les interesa. Yo quiero enfocarme en ambos, mientras que alguien se cautive al escuchar un dato interesante”, explicó Phil en una estrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre la creación de los videos en la plataforma, comentó que entre el tiempo de investigación que le dedica a cada tema, hacer un guion y posteriormente grabarlo, le lleva alrededor de tres horas utilizando el formato corto que lo caracteriza en TikTok. “De mil personas que vean un video, con una persona que quiera seguir investigando al respecto, eso impactará para bien a nuestra sociedad”, agregó.

Datos curiosos del Eclipse Solar 2024

Respecto al Eclipse Solar 2024, Phil detalló algunos datos curiosos del fenómeno astronómico. Desde la formación del Eclipse como las similitudes con el futbolista Lionel Messi.

¿Cuál es la relevancia del Eclipse Solar 2024?

Ante ello, explicó que “un Eclipse se da por tres elementos: Sol, Planeta, Luna; la Tierra se mueve alrededor del Sol en un órbita en forma de disco, ésta tiene su rotación y tiene su propio ángulo de precisión con respecto al disco. Por su parte, la luna va girando alrededor de la Tierra y toda esa dinámica entre los tres objetos, hace que un eclipse no sea tan visible en ciertas zonas por eso es uno de los fenómenos más interesantes que pueden ocurrir y que puede ser visto en su totalidad desde México en este 2024”.

¿Personalmente qué significado tiene para Phil el Eclipse Solar?

Asimismo, expresó las similitudes que ve en el evento astronómico con el futbol. “Es como si a un niño que es súper fan del futbol, llegara Messi a su casa para jugar con él”.

“Son fenómenos astronómicos que se repiten una vez, máximo dos veces sin que se tenga que transportar a otra ciudad para verlo mejor. Para mí, es algo bastante impresionante, divertido y motivador”, añadió.

¿Cómo podemos presenciar el Eclipse Solar de forma segura?

En tanto, indicó que para observar el Eclipse Total de Sol de forma segurá es necesario ciertos tipos de visores. “No hay lentes que se puedan comprar para proteger la vista de los rayos del Sol durante este fenómeno, lo más recomendable es buscar visores o filtros con la certificación internacional ISO 12312-12 o, en otro caso conseguir en alguna tlapalería filtros de soldadura Núnero 14, otros no funcionan. Tampoco hay que observar a través de algún reflejo [...] La luz peligrosa se refleja al 100%".

Finalmente, Phil destacó con énfasis que nunca va a sobrar el contenido sobre divulgación científica en TikTok. “Puede que alguien me entienda a mí, puede ser que alguien le entienda mejor al Doctor Fisión, a Astro Carla, a Javier Santaolalla, siempre que haya alguien que explique las cosas de una forma en que otra persona lo entienda, está perfecto… la ciencia nunca sobra”.

