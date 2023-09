TikTok: Denuncian que se quedaron sin trabajo por trend de "El Jefe", canción de Shakira

Un grupo de trabajadores venezolanos fueron despedidos tras realizar el trend de "El Jefe", la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida.

Por medio de TikTok, los empleados contaron cómo fueron corridos de su trabajo.

“Nunca imaginamos que este video tendría tanto impacto. Llegó hasta nuestros jefes y nos afectó", expresó uno de ellos.

Aunado a ello, señaló: "El video tuvo consecuencias positivas y negativas, ya que los tres quedamos sin empleo".

Finalmente, pidieron el apoyo de los usuarios de la red social para “salir adelante” ante el desempleo. "Este video trajo consecuencias de nuestro trabajo, nosotros lo hicimos sin saber que iba hacer así. Queremos que nos apoyen, nos sigan, compartan este video, queremos salir adelante, somos unas personas trabajadoras", finalizó uno de los jóvenes.

Hasta el momento, el video cuenta con 13.3 millones de reproducciones, más de 696 mil “likes” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

¿De qué trata el trend de "El Jefe", la nueva canción de Shakira?

La nueva canción “El Jefe” de Shakira y Fuerza Regida ha causado sensación entre la fanaticada, pues así lo demuestran con un trend, en el que se le ve bailando a los obreros de una forma coordinada durante la jornada laboral.

¿Qué dice "El Jefe", la nueva canción de Shakira?

En la nueva canción "El Jefe" se menciona el nombre de Lili Melgar, una mujer latina que trabajó como cuidadora de los hijos de la cantante durante su etapa en España y habría sido una pieza clave para que la colombiana tomara la decisión de terminar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

Con la repetición de varias estrofas que reprochan los abusos por parte de un jefe, casi al final de la pieza musical, al minuto 2.37, aparece la mención que da una pista directa sobre la historia de la vida real que inspiró la nueva canción de Shakira: “Lili Melgar, para ti esta canción / Que no te pagaron la indemnización”. En simultáneo, la mujer referida aparece en un primer plano a cámara lenta para no dejar duda de su verdadera identidad.

En el video también hay un detalle de lenguaje no verbal, cuando aparece la cantante colombiana y el vocalista de Fuerza Regida tocándose el codo, que en algunos países de América Latina se relaciona con ser tacaño o mezquino. Es decir, una persona que evita al máximo los gastos.

A partir de estas pistas, los usuarios de redes sociales desataron una polémica conversación respecto de lo que se sabe sobre la mujer que inspiró el pegajoso coro de la melodía: “Tengo un jefe de m… que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta, el muy hijo de p…”.

