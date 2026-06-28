Tras los intensos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio, diversos gobiernos, asociaciones y miembros de la sociedad civil alrededor del planeta se han organizado para enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

El streamer colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido en el mundo digital como WestCOL, se ha unido a estos esfuerzos por atender la emergencia del país vecino.

El creador digital convocó a sus seguidores a unirse a dos transmisiones benéficas de 10 horas, en las que todo lo recaudado será donado a los damnificados por el doble terremoto en Venezuela.

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El colombiano apodó a sus transmisiones como "streams benéficos". Foto: Instagram @westcol

WestCOL realiza streams benéficos para apoyar a Venezuela

El streamer colombiano realizó su primera transmisión benéfica el día de ayer, 27 de junio, con una duración de 10 horas. En una historia publicada a su perfil de Instagram, WestCOL comentó que durante el stream sus seguidores y él iban a jugar, platicar y reaccionar en vivo al partido Portugal contra Colombia que se llevó a cabo en el Estadio Miami durante la tarde.

Asimismo, afirmó que todo el dinero recaudado durante la transmisión sería utilizado para enviar suministros médicos a las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

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Una vez finalizado el primero de sus dos streams benéficos, el colombiano actualizó a sus más de 6.5 millones de seguidores, confirmando que fueron enviados más de siete camiones de suministros médicos a Venezuela. Agregó que las personas pueden ir a Dulcinea —una de las discotecas más famosas en Medellín— a dejar artículos médicos que también serán enviados a las zonas afectadas.

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Tras su primer en vivo de 10 horas, el creador informó que la plataforma Kick se unió a la causa y triplicará los fondos recaudados. Foto: Instagram @westcol

WestCOL incentivó a sus seguidores a unirse a su transmisión en vivo de 10 horas que será realizada hoy, 28 de junio, e informó que Kick —la plataforma de streaming con la que está realizando sus transmisiones— se unió a la causa y triplicará las donaciones recaudadas durante los "directos" del creador.

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