En una noche cargada de simbolismo y emociones, Guillermo Ochoa escribió el último capítulo de su historia mundialista con la Selección Mexicana. Bajo el reconocimiento de una afición entregada en el Estadio Ciudad de México, el guardameta puso punto final a una trayectoria que marcó una era, al sumar minutos en su sexta Copa del Mundo tras ingresar en la segunda mitad frente a Chequia.

El cierre no solo significó el final de un ciclo, sino también un momento de reconciliación con la grada, que dejó de lado las críticas para rendirse ante una figura que, por años, defendió el arco tricolor. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, Ochoa fue despedido por sus compañeros y ovacionado por el público, en una escena que quedará grabada como uno de los adioses más emotivos del futbol mexicano.

Tras aquella noche y luego de horas de reflexión sobre lo vivido, el emblemático portero compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que hizo una profunda recapitulación de ese momento tan especial.

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Mensaje de Guillermo Ochoa, tras la victoria de México ante Chequia - Foto: @yosoy8a en X

"Han pasado algunos días y sigo asimilando todo lo que significó la noche del 24 de junio. Vestir la camiseta de mi selección en un Mundial siempre será un privilegio. Hacerlo en mi estadio, con mi familia , rodeado de mi gente y sintiendo su cariño en cada aplauso y en cada grito, es un recuerdo que me acompañará para siempre. Gracias por hacer de esa noche algo inolvidable. Gracias por estar, por creer y por hacerme sentir en casa una vez más", escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación, que generó una gran cantidad de reacciones y mensajes de reconocimiento a su trayectoria con el Tricolor, fue acompañada por una serie de imágenes, entre las que destacan el uniforme que utilizó esa noche y un mensaje de agradecimiento a la afición por su apoyo y cariño.

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