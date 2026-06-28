El pase perfecto de México a la siguiente ronda del Mundial 2026 ya es por sí solo histórico, pero hay elementos que lo hacen aún más especial.

Además del invicto de 11 partidos, la Selección Nacional de Javier Aguirre solamente ha recibido dos goles en todo lo que va del año; racha que quiere mantener en los dieciseisavos de final contra Ecuador.

Fue frente a Bélgica, en el empate a un gol en el Soldier Field y en el abultado triunfo (5-1) frente a Serbia, en el estadio Nemesio Díez, las únicas anotaciones que ha recibido en este 2026.

Los rivales que terminaron sin marcar fueron: Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal, Ghana y Australia, antes de la Copa del Mundo; Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa ya en la justa mundialista.

Si bien, los primeros tres enfrentamientos fueron únicamente con elementos de la Liga MX, nombres como Israel Reyes y Jesús Gallardo ya comenzaban a ser parte de la muralla tricolor.

Para los siguientes duelos, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez completaron la zaga que hoy parece imbatible. Edson Álvarez, en el duelo contra Australia y frente a Corea del Sur, fungió como central.

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Otro factor clave en esa defensa casi inquebrantable ha sido la línea de cinco que en ocasiones implementa Javier Aguirre, con el apoyo de Roberto Alvarado por la banda derecha.

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