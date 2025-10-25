Streamer mexicano estrena cover de "Secreto de Amor" de Joan Sebastian

El streamer y creador de contenido mexicano Osvaldo Palacios Flores, mejor conocido entre su comunidad de seguidores como El Mariana, publicó su primer cover en la plataforma de YouTube, el pasado viernes 24 de octubre.

Se trata de un cover de la canción "Secreto de Amor" del compositor y cantante de mexicano Joan Sebastian, lanzada en los 2 mil como el primer sencillo y tema principal del álbum de estudio número 27 del exponente, titulado "22 kilates", proyecto premiado en 2001 como "mejor álbum de regional mexicano" en Premios Lo Nuestro.

"Muchas gracias por apoyarme en todos y cada uno de mis proyectos, créanme que no hay cosa que no hagamos con el corazón y me siento tan bendecido de que ustedes lo noten. Los amo mucho, infinitas gracias!", escribió a través de una publicación en su cuenta personal de X.

Con tan solo 24 horas desde su lanzamiento, el cover del streamer ya cuenta con un millón de reproducciones en la plataforma. Foto: Captura de pantalla X

El Mariana sorprende a sus fanáticos con un cover musical

El creador de contenido dejó a más de un seguidor con la boca abierta luego de estrenar su primer cover oficial de estudio en YouTube. "Eres increíble valdo y siento que está es la manera de regresarte todo nuestro amor y cariño", "Muchas felicidades valdo, se nota cuando haces las cosas con todo el corazón", fueron algunos de los comentarios más repetidos en X.

La canción ya cuenta con 1 millón de reproducciones con tan solo 24 horas desde su lanzamiento y se posiciona en el número 1 dentro del ranking de tendencias de música en la plataforma de videos. El streamer decidió sacar su propio cover profesional luego de que un video en el que interpreta la canción se volviera viral en TikTok.

El cover cuenta también con un videoclip oficial en la plataforma, con una ambientación clásica y referencias a la cultura popular. "Es un proyecto al que le pusimos todo el esfuerzo y el cariño, desde crear la canción desde cero hasta realizar esta grabación, para que ustedes puedan disfrutarlo junto conmigo", explicó en la descripción del video.

¿Quién es "El Mariana"?

Originario de Matamoros, Tamaulipas, Osvaldo Palacios es un streamer y creador de contenido de 27 años. El Mariana se volvió popular gracias a la plataforma de Twitch, en la que realiza transmisiones en vivo de videojuegos indie y de renombre, así como por sus videos de humor, anécdotas y retos en YouTube y TikTok.

Apodado por sus fanáticos como "El Patrón", Osvaldo comenzó a crear contenido en 2017, subiendo gameplays a YouTube, con el tiempo expandió su contenido para incluir transmisiones en Twitch jugando videojuegos populares como Minecraft y Fortnite, además de segmentos "Just Chatting" donde interactúa con su audiencia.

En 2023 prestó su voz al personaje de Jeff en el doblaje al español latino de la película Five Nights at Freddy's y en 2024 participó en la cuarta edición del evento de box de streamers "La Velada del Año", organizado por el español Ibai Llanos, enfrentándose al creador de contenido "Yo Soy Plex" sobre el ring.

