Sonido Pirata revela por qué no saludó a Medio Metro

Este fin de semana, Sonido Pirata se presentó en el municipio de San Juan Tianguismanalco, Puebla. La agrupación vivió un momento incómodo al reencontrarse con Medio Metro, uno de sus exintegrantes.

Medio Metro y Sonido Pirata llegaron juntos a la fama, pero rompieron su relación a causa de problemas económicos. La dupla se convirtió en una de las más virales de internet, por lo que su separación desató especulaciones en redes sociales.

Más tarde, José Eduardo Rodríguez denunció que lo estaban estafando con el pago de las ganancias, pues solo le daban 500 pesos por evento. Mientras que el resto de dinero se lo quedaba Julián Ramírez, mejor conocido como “El Pirata”.

Medio Metro es uno de los personajes más virales de internet. Foto: Facebook Medio metro oficial

¿Por qué Sonido Pirata ignoró a Medio Metro?

Julián “El Pirata” concedió una entrevista a radio Stereo Max, donde relató lo que pasó por su mente en el momento en el que se topó al bailarín. Y es que la actitud del líder de la agrupación no pasó desapercibida entre sus fans.

El sonidero detalló que ignoró al influencer conscientemente y el principal motivo fue la traición. Seguido, explicó que tomó esa actitud porque Medio Metro lo había ofendido con anterioridad y ahora pretendía acercarse como si nada hubiera pasado.

"La verdad no sé cómo lo haya tomado, pero yo pienso que fue como una burla. De repente se me arrimó gente y me dijeron ‘Ahí está Medio Metro’ y dije ah pues está bien. ¿Qué tiene?", aseguró Ramírez.

Asimismo, la voz de Sonido Pirata expresó que no tiene ningún problema con que el bailarín asista a sus presentaciones.

Por otra parte, “El Pirata” agregó que hay muchas personas que lo han buscado para sumarse a la agrupación. “Los que siempre andan conmigo son “El Bochito” y “La Cholondrina”, ya de ahí la "Pequeña Nicole" nos pidió la oportunidad de integrarse, puntualizó.

Medio Metro responde a Sonido Pirata por haberlo ignorado

Con las declaraciones del sonidero, el influencer José Eduardo Rodríguez envió un contundente mensaje tras lo ocurrido.

“Pero en fin, Julián, por eso la vida te ha castigado así, recuerda el karma y aunque me dejaste mal ante todos yo no te he quemado como tú lo hiciste con tu otra familia por eso nunca llevabas dinero a tu casa pero en fin CHTPM”, respondió Medio Metro en su cuenta de Twitter.

