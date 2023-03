Samuel García, gobernador de Nuevo León, se volvió tendencia tras la difusión de un video en el que se le escucha realizar una intervención en inglés. Sin embargo, su pronunciación fue criticada.

García es una de las figuras políticas más influyentes de la actualidad. El mandatario se mantiene en constante comunicación con sus seguidores de redes sociales, en especial, cuando se trata de responder con humor.

Recientemente, se anunció la llegada de Tesla Motors a la entidad. Y el propio Elon Musk conversó con el también esposo de Mariana Rodríguez Cantú y hasta compartieron un par de fotografías por medio de Instagram.

Samuel García viajó a Texas para el evento Tesla Investor Day 2023. Foto: Instagram @samuelgarcias

Leer también Doble Hoy No circula: ¿Cómo saber si mi vehículo es holograma 1 o 2?

¿Por qué compararon a Samuel García con Enrique Peña Nieto?

El pasado 24 de marzo, Samuel García participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. En el evento compartió las medidas que está implementado en la región para solventar la escasez de agua.

Como era de esperarse, el gobernador realizó su intervención en inglés y el momento quedó documentado en un video, el cual fue replicado por medios de comunicación.

Los usuarios de Twitter no tardaron en comparar la pronunciación de García con la del expresidente Enrique Peña Nieto.

“No te burles de mi compa el Open English”, “Comparado con el de AMLO It 's great!!”, “Díganme que esto es una parodia. Por favor”, escribieron en el tuit que acumula 9.1 millones de reproducciones.

Sin embargo, otras personas refrendaron su apoyo al gobernador. “Habla mejor que el promedio del país. Muchos políticos ni siquiera llegan a ese nivel”, “Bueno, al menos se esfuerza, no como otros”, “No entiendo lo malo, ¿tener acento? Solo los mexicanos se fijan en eso”, “Con o sin inglés, para Mty va la planta. So, no importa”, se lee en el post.

Samuel García es una de las figuras políticas más virales del momento. Foto: Facebook Samuel García

Leer también TikTok: Tras caso viral, joven asegura que extranjeros intentan hablar español en Roma-Condesa

¿Cuál fue la respuesta de Samuel García a quienes critican su inglés?

Fiel a su sentido del humor y estilo, el gobernador de Nuevo León respondió a las personas que lo juzgaron por su acento en el idioma inglés. “Prometo mejorarlo because this is INSULTING and UNACCEPTABLE”, señaló en su cuenta de Twitter.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad de celebrar la instalación de la planta de Tesla en el municipio Santa Catarina. “Pero aun así, mi compadre @elonmusk llegó a NL”, destacó.

Samuel García envió un mensaje a sus seguidores mediante su perfil oficial. Foto: Captura de pantalla tomada de Twitter

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

foh