“Sí, soy gay y sí, soy panista”: Avanza la diversidad en el PAN, un partido “mocho” y “conservador”

“Sí, soy gay y sí, soy panista”, dice orgullosamente Miguel “Mike” Hernández Peñaflor, quien milita desde hace 15 años en el Partido Acción Nacional (PAN) y sobre quien pesan señalamientos por su orientación sexual al estar en un instituto político catalogado como “conservador” y "mocho".

Luego de que Wendy Guevara se convirtiera en la ganadora del reality La Casa de los Famosos, Eduardo López Mares, presidente y consejero del PAN en Guanajuato, abrió las puertas del instituto político a la influencer trans guanajuatense.

Pero esta no es la primera vez que el partido busca a una persona de la diversidad. En las pasadas elecciones de 2021, el PAN enlistó a Karla Coronado Grijalva como candidata a diputada federal trans por el principio de representación proporcional, pero no logró el cargo

Al igual que Mike, una ola azul de jóvenes panistas se ha aliado con las poblaciones LGBT+ para aperturar al PAN a la diversidad. Con respaldo de militantes como la senadora Kenia López Rabadán, la diputada Kathia Bolio, el diputado Jorge Triana o el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, Hernández Peñaflor dice que trabaja para visibilizar a la comunidad blanquiazul diversa.

“En el PAN existimos muchas personas de la diversidad, mi intención ha sido y seguirá siendo fortalecer los esfuerzos para que desde este partido se atiendan las dolencias y las exigencias de toda la representación de la diversidad a partir del respeto de la dignidad de la persona”, señaló el joven panista a EL UNIVERSAL.

Panistas de la diversidad- y aliados- redactaron un posicionamiento sobre su papel dentro del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México:

“No es ningún secreto, tanto dentro como fuera del Partido Acción Nacional, que personas que forman parte de la comunidad LGBTIQA+ han estado presentes en nuestras filas desde siempre, aunque en ocasiones haya permanecido en la clandestinidad”.

Indicaron que al interior del partido están orgullosas, orgullosos y orgulloses por el impulso que han logrado junto a personas aliadas para favorecer a las poblaciones LGBT+ con inclusión y respeto, “sin importar su orientación sexual o identidad de género”.

“Todas las personas de las disidencias sexuales que militamos en el PAN, tenemos las obligaciones morales y políticas de cambiar, reivindicar y de mover al Partido al verdadero humanismo democrpatico; de cambiar el odio y a sus propagandistas, de recordarles que aquí estamos, que seguiremos estando y que no importa cuánto tiempo deba de pasar, veremos a cada una de esas banderas caer; de expresarnos con libertad, alegría y orgullo; de asumir como nuestras las luchas que fuera del partido se libran por la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas, pero que nos unen al amplio sector al que pertenecemos, y, sobre todo, a nunca perder la conciencia histórica y social de nuestra subalternidad”, expresaron.

“Nunca más un PAN sin nosotras, nosotros, nosotres”, sentenciaron al reconocer a las personas trans y las infancias trans.

Miguel Hernández Peñaflor cuenta a El Gran Diario de México que hay apertura al diálogo con dirigentes y militantes, “a pesar de que hay quienes piensan distinto”.

“La realidad es que dentro de Acción Nacional sí he logrado encontrar aliados”, refiere. Asegura que al interior del PAN se sensibilizado sobre inclusión y diversidad.

Miguel Hernández Peñaflor es aliado de las poblaciones LGBT+ en el PAN. Fotos: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Si bien el PAN no tiene una Secretaría de la Diversidad Sexual como Morena o el PRD, cuenta con la Secretaria de Igualdad y Desarrollo Humano. Hernández Peñaflor menciona que como dirigente de las juventudes panistas y como secretario de Acción Juvenil en la Ciudad de México comenzó a generar dinámicas como seminarios de inclusión y sensibilización para las nuevas generaciones.

Sobre el hate recibido en redes sociales porque “no se puede ser gay y panista” en un partido “mocho” y “conservador”, el joven se reconoce como un demócrata que entiende que siempre hay diferencias de opinión.

“Yo lo que he visto en Acción Nacional, y lo he vivido,- uno de nuestros principios, el más importante-, es el respeto a la dignidad de la persona. A partir de ese respeto se pueden construir diferentes cosas, pero una que es fundamental es el diálogo.

“Yo me he enfocado más al diálogo con diferentes generaciones, pues si bien hay quienes han decidido la confrontación, en mi caso siempre ha sido a partir del respeto y de conocer la doctrina de mi partido“, declaró al destacar el respeto a la libertad individual de cada persona para elegir.

Para todas las personas que me han aventado su “hate”, les envío todas las bendiciones que en casa me enseñaron.



Lo repito: soy gay, y soy panista.🏳️‍🌈



Quienes gusten dialogar, siempre estoy abierto al diálogo. ✨ — Mike Peñaflor (@MiguelPenaflor) June 30, 2023

La diversidad panista ante discursos de odio

La senadora Lilly Téllez, la diputada local América Rangel, y los diputados federales Teresa Castell y Gabriel Quadri han expresado discursos transfóbicos y de odio contra las poblaciones LGBT+, que han sido reprobados, pero también aplaudidos por su seguidores.

Sobre figuras que están contra los derechos de la diversidad, para Hernández Peñaflor “es inaceptable cualquier discurso de odio que pueda existir”.

“Los discursos de odio no caben, no solo dentro de un partido, no caben en un país, no caben en una República y tampoco caben en el mundo”, expresó.

Y ante las críticas a Acción Nacional por sus votos contra el matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo, el joven panista afirmó que han habido “aliados de las causas” como Santiago Taboada, quien en el Constituyente de la Ciudad de México votó a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Comentó además que la diputada Kathia Bolio, comisionada nacional para la Atención de la Violencia Política por Razón de Género, encabeza la Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano a “petición expresa” del dirigente nacional del Partido, Marko Cortés, para “atender la realidad".

“También hay legisladores en Yucatán, en Ciudad de México, en Querétaro, algunos en Nuevo León, que sí han votado a favor del matrimonio igualitario, y probablemente sus voces no son tan estruendosas, pero me parece que lo más importante son las acciones, y en ese sentido sí ha sido claro que hay un respaldo y respeto total para quienes formamos parte de la diversidad sexual”, señaló.

Sobre los aspirantes de Acción Nacional a la presidencia de la República en 2024 como Xóchitl Gálvez o en su momento Santiago Creel, Mike los califica como perfiles que buscan una mayor apertura: “Se abren a la escucha activa en lo que en la diversidad sexual se está buscando”.

“La lucha por los derechos y las libertades de la diversidad sexual no es exclusiva del obradorismo, entonces me parece que en la oposición también debe existir esa representación, ese apoyo y aplicarlo en políticas públicas, en una legislación específica respectos a las dolencias que se viven en la comunidad y en las personas de la diversidad”, expresó.

Mencionó Mike además tres condiciones:

1.- Dignificar las condiciones de vida de las personas de la diversidad para erradicar estigmas y discriminación en todo el país.

2.- Garantizar el acceso a la salud con atención especializada a las personas que viven con VIH, ante el desabasto de medicamentos.

3.- Que existan mecanismos de protección contra los crímenes de odio.