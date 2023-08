IMÁGENES “El Chino García” y otras historias de migrantes LGBT+ retratadas con inteligencia artificial

“‘El Chino García’, así me decían en mi colonia. Tuve que huir sin saber dónde iba a vivir, solo tenía claro que a la menor sospecha o si alguien de mi familia se enteraba, me iban a matar.

“Sigo sin saber dónde voy a terminar, al menos ya no ando solo. Conocí a Toño justo en el borde, intentamos cruzar pero fracasamos. Lo intentaremos de nuevo, ya no siento miedo”, es tan solo una de las historias de personas migrantes, refugiadas y desplazadas LGBT+ retratadas mediante inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) en "Migrantxs".

Alejandro Cartagena, creativo queer del trabajo visual, cuenta a EL UNIVERSAL que el proyecto surgió para contar las historias de personas LGBTIQ+ que han dejado su hogar por distintas razones migratorias: “Para exaltar esas vidas, identidades y voces de personas como tú, que están en desplazamiento, movimiento. Viviendo”.

Por su inquietud y estudio de las poblaciones diversas a lo largo de tres años, fue en 2022 cuando Alejandro comenzó a trabajar con la plataforma Discord, después de haber hecho trabajo de campo en distintos puntos del país.

"El Chino García" conoció a Toño justo en el borde, intentaron cruzar pero fracasaron. Imagen: Migrantxs / Alejandro Cartagena

Señala que principalmente, por razones de protección a la identidad, son piezas generadas con inteligencia artificial que en sí mismas cuentan y reflejan rasgos.

“Yo empecé a trabajar en temas de migración desde hace tres años, y platicando las historias con las personas migrantes LGBT, no siempre son el foco de la historia. Platicando con ellas y ellos en terreno, en las fronteras, está el tema de seguridad y la identidad. Varios son solicitantes de asilo y el revelar su identidad o ubicación; pones en peligro la dignidad de las personas o demás violencias que pueden sufrir en el camino, y también puede ser entorpecido su proceso de solicitud de asilo.

“Una de las maneras en que yo quería contar las historias y que podía expresar lo que me habían platicado, era recurrir a la AI, metiendo los datos de cómo luce la persona, el contexto que lo conocí, lo que me podía transmitir, para volcar un poco cómo se parece en realidad, como si fuera una fotografía, pero resguardando su identidad”, cuenta.

Pablo desde chiquito sabía que de grande quería ser panadero, en su natal Guatemala estaba difcícil lograr ese sueño. Desde que comenzó a trabajar, ayuda a lxs trabajadorxs sexuales de Tlalpan. Imagen: Migrantxs / Alejandro Cartagena

Sobre el trabajo creativo con la AI, Cartagena reconoce “prueba y error” en el proyecto, y también que “el precio” de la plataforma Discord lo detuvo para contar más historias.

“Y cada día se hace la red un poco más grande. Personas que han visto esas historias quieren que se cuente la suya de esa manera”, dice Alejandro al destacar la inteligencia artificial para recrear momentos como el de Mariana, fanática del futbol que se identifica abiertamente lesbiana “aquí y en cualquier parte de la frontera”.

Refiere que las personas que han visto sus historias a través de la AI “saben que son esos personajes representados y lo toman como si fuera una fotografía real y esa es la aportación para quienes me comparten sus historias”.

“Sí hay unos registros de algunos momentos en los que no se pudo tomar una fotografía, pero no quiere decir que no existió ese suceso”, refiere.

Menciona que las mujeres trans son las que más se acercan a él para que cuente sus historias: “Hay mucha chamba que hacer todavía con las mujeres trans, principalmente, que también hay hombres trans en movilidad”.

Victoria y Lety ahora llevan dos años de ser pareja. Argentina y Honduras, respectivamente. Lety migró por amor, el de su madre, ñues quería reencontrarse con ella en México. Las cosasno fueron del todo bien cuando le ha compartido que se identifica como un hombre transgénero. Imagen: Migratxs / Alejandro Cartagena

El artista señala que "Migrantxs" no se limita únicamente a personas de las poblaciones LGBT+, pero sí está concentrado a dar visibilidad a esta comunidad en movilidad.

“La interseccionalidad es lo bonito del proyecto, que al final dentro de la misma diversidad sí hay una heterogeneidad que nos une, que estamos en movimiento”, declara.

Alejandro Cartagena avanza con Migratxs para que sea un proyecto audiovisual que muestre a las personas “más allá”.

"Siempre me hicieron burla allá (El Salvador) porque se me salía hasta al caminar, la verdad nunca me importó, yo seguía siendo quien soy", Javier, 32 años, 4 meses en México. Imagen: Migrantxs / Alejandro Cartagena

Aquí puedes conocer más historias de "Migrantxs".