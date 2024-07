Si padeces algunas de estas enfermedades no puedes comer kiwi

El ya mantra folclórico español de "¿te pelo un kiwi?" que popularizó el personaje de Mariano Delgado (interpretado por Eduardo Gómez Manzano) en la serie de televisión "Aquí no hay quien viva" podría ser más dañino de lo que se piensa para algunas personas.

Aunque el kiwi es una de las mejores fuentes de vitamina C y tiene múltiples beneficios para la salud, no todas las personas pueden disfrutar de esta fruta sin riesgos. En particular, aquellas que padecen ciertas enfermedades o condiciones deben evitar su consumo.

¿Quiénes deben evitar el kiwi?

El kiwi, al igual que la piña, puede causar reacciones alérgicas en un gran porcentaje de la población. Esto se debe principalmente a las proteínas presentes en la fruta y a los pelitos que recubren su piel.

Según la web de ClínicaSubiza, las reacciones adversas al kiwi son causadas por una respuesta del anticuerpo IgE, que es el responsable de las alergias. Estas reacciones suelen manifestarse en la boca y las áreas circundantes, pero pueden variar en severidad.

Leer también: Descubre la fruta más saludable de todas, según la ciencia

¿Cuáles son los síntomas de la alergia al kiwi?

Las alergias al kiwi pueden provocar síntomas que van desde leves a graves. Entre los más comunes se encuentran urticaria y dermatitis, tanto atópica como por contacto directo con la fruta. La hinchazón de la laringe y las zonas adyacentes, los pitos en el pecho o sibilancias, y en casos menos comunes, el asma, son otros síntomas que pueden presentarse. Los problemas gastrointestinales también pueden ocurrir, aunque son poco frecuentes. En casos extremos, el kiwi puede causar un shock anafiláctico, una reacción potencialmente mortal.

Un aspecto importante a considerar es la reactividad cruzada. Esto ocurre cuando el sistema inmunológico confunde las proteínas del kiwi con las de otros alimentos o materiales, como el látex, melocotón, manzanas, cacahuetes y zanahorias. Entre el 30 y el 70% de las personas alérgicas al látex también presentan reacciones adversas al consumir kiwi. Esto significa que quienes tienen alergias a estos otros productos deben tener especial cuidado con el kiwi.

Leer también: Conoce las enfermedades que se combaten comiendo kiwi

¿Qué enfermedades empeoran con el consumo del kiwi?

Además de las alergias, algunas enfermedades pueden verse exacerbadas por el consumo de kiwi. Las personas con enfermedades gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable (SII), pueden experimentar un empeoramiento de sus síntomas debido a la alta cantidad de fibra presente en el kiwi. Las personas con trastornos renales también deben tener cuidado, ya que el kiwi es una fruta rica en potasio, y un exceso de este mineral puede ser perjudicial para quienes tienen problemas renales.

La mejor manera de evitar una reacción alérgica o complicación de salud es la prevención. Ante cualquier sospecha de alergia al kiwi, es fundamental acudir a un alergólogo profesional que pueda realizar pruebas específicas para detectar esta alergia. La prueba de IgE específica para el kiwi es una herramienta eficaz para evitar complicaciones futuras. En caso de una reacción alérgica severa, se recomienda llamar al servicio de emergencias de inmediato y seguir las indicaciones médicas, que pueden incluir la administración de epinefrina.