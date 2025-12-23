Sheinbaum da marcha atrás a impuestos a videojuegos violentos y gamers reaccionan con los mejores memes

Por medio de redes sociales, la comunidad gamer celebró la cancelación del impuesto a los videojuegos violentos, propuesto dentro del Paquete Económico 2026, el cual había causado controversia al plantear un impuesto del 8% en el contenido que fuera catalogado como agresivo.

Este 23 de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la revocación en su conferencia matutina; “Ya no se va a cobrar ese impuesto. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”, señaló.

Las palabras de la mandataria provocaron una oleada de reacciones, donde la celebración entre los amantes de los videojuegos se hizo presente mediante el humor.

Impuesto sobre videojuegos violentos. Foto: Angélica Vázquez

Los mejores memes para celebrar la cancelación de los impuestos a los videojuegos

En víspera de Navidad, muchos de los usuarios mencionaron que todo esto se trataba de un auténtico 'milagro navideño'.

Así reaccionaron los amantes de los videojuegos. Foto: Redes Sociales

Los memes sobre la 4T no se hicieron esperar.

El humor se hizo presente con los memes. Foto: Redes Sociales

Los que se unieron a las quejas cuando la polémica propuesta se hizo viral, se adjudicaron el triunfo.

Así reaccionaron los amantes de los videojuegos. Foto: Redes Sociales

Asimismo, algunos de los conocedores dudaron del argumento de la presidenta por las clasificaciones que hay en los videojuegos, aún así no fue impedimento para celebrar la anulación del impuesto.

algunos de los conocedores se quejaron. Foto: Redes Sociales

Entre críticas y todo tipo de quejas, nada pudo apagar la celebración de los gamers.

El humor se hizo presente en la red. Foto: ´X'

*Con información de Eduardo Dina

