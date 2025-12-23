¡De show a escándalo! Payaso "Pichurris" convierte posada empresarial en ring de pelea por insultos a su esposa

Una convivencia organizada para cerrar el año en una empresa de transporte público en Campeche terminó con la suspensión del evento.

En redes sociales comenzó a circular un video grabado durante la comida, donde se observa un conflicto entre un animador contratado y un trabajador de la empresa, situación que se volvió tendencia.

Payaso Pichurris convierte posada empresarial en ring de pelea

El espectáculo estuvo a cargo del payaso “Pichurris”, quien inició su participación con un mensaje dirigido a los asistentes para dar paso a la dinámica del evento. Al acercarse a un chofer de la empresa Movibús, explicó que su intención era fomentar la participación del público sin recurrir a ataques personales.

No obstante, durante la interacción, el empleado tomó el micrófono y lanzó una pregunta relacionada con la esposa del comediante: “¿Y cómo está tu vieja?”. Ante ello, el payaso respondió: “Guapa”. La situación se tensó de inmediato cuando el trabajador remató con el comentario: “Riquísima”.

Tras esa expresión, el payaso reaccionó con un golpe directo al rostro del chofer, lo que desató una pelea, con forcejeo, empujones y golpes, hasta que ambos terminaron en el suelo.

Declaración del payaso "Pichurris" tras la difusión del video

Después de que el video comenzó a circular en redes sociales, el comediante publicó un clip para explicar lo ocurrido. En este señaló que, como parte de su trabajo, está acostumbrado a recibir comentarios ofensivos dirigidos hacia su persona; sin embargo, dejó en claro que existe un límite cuando las referencias involucran a su familia.

“Mi esposa no es protagonista del show (…) yo no lo voy a negar, yo le pegué, sí, porque me dio coraje que se metiera con mi esposa.”

Asimismo, aseguró que el trabajador tomó el micrófono en más de una ocasión y lanzó insultos antes del enfrentamiento. Según su versión, desde su llegada recibió agresiones verbales, las cuales —afirmó— suele tolerar dentro de la dinámica de su espectáculo, pero la situación cambió cuando las ofensas se dirigieron hacia su esposa.

“Nosotros llegamos y esta persona me dijo ‘china tu made’. Ya me lo había dicho varias veces. Yo no me chiveo por eso (…) tengo una dinámica en mi show donde digo que le mienten la madre a Pichurris, porque Pichurris, en el momento que tenga, te va a cotorrear (…) pero aquella persona ofendió a mi esposa.”

Además, ofreció una disculpa pública a la empresa Movibús por la suspensión de la posada empresarial tras el incidente.

“La disculpa sería para la empresa Movibús, porque por culpa de esta persona se suspendieron las posadas.”

Finalmente, aclaró versiones difundidas en redes sociales sobre su estado durante el evento. Aseguró que no había ingerido alcohol y presentó un documento médico para respaldar su declaración. También afirmó que el trabajador involucrado sí consumió bebidas alcohólicas.

