Payaso "Talachitas" exhibe a familia tras negarse a pagar show de 10 mil pesos en Puebla; "págueme lo que es"

El pasado fin de semana, un evento que debía ser motivo de alegría se convirtió en el centro de una discusión pública.

El payaso conocido como Talachitas, reconocido por sus presentaciones en eventos infantiles en Puebla, llegó puntual a una fiesta en la localidad de Progreso de Juárez, en el municipio de Acatzingo.

Sin embargo, lo que debía ser una actuación más se convirtió en un conflicto viral que evidenció la falta de formalidad en muchos servicios de entretenimiento.

Familia se niega a pagar show infantil y payaso ‘Talachitas’ los exhibe en redes sociales. Foto: Captura de pantalla en TikTok

En un video grabado por el propio comediante y difundido en TikTok, se le escucha reclamar: “Ya me hicieron venir hasta acá y no me quieren liquidar. Está fácil, sólo páguenme”. Talachitas incluso mostró capturas de pantalla de la conversación con los contratantes, donde indicaba claramente el monto total del servicio.

De la negociación informal al conflicto público

El ambiente en la fiesta se tensó cuando los anfitriones comenzaron a discutir con el payaso. Una mujer, aparentemente responsable de la contratación, le gritó: “¿Cómo crees que te vamos a pagar 10 mil pesos? Ni que fueras qué”, mientras otro asistente lo increpó por haber aceptado solo mil pesos de anticipo.

La tensión escaló al punto en que uno de los presentes le pidió que se retirara antes de que “lo lincharan”. Ante la hostilidad, Talachitas optó por suspender su participación, ordenó desmontar su equipo y se retiró del lugar sin realizar su espectáculo.

Horas más tarde, el animador hizo una transmisión en vivo para aclarar los hechos. En ella explicó que, aunque sospechaba que habría problemas con esa familia, decidió presentarse debido al compromiso.

Reveló también que incluso estaba dispuesto a aceptar una cifra menor, pero cambió de opinión tras los insultos y amenazas recibidas.

Apoyo en redes y lecciones sobre contratación

El video, que ya superó los 15 millones de reproducciones y ha generado más de 778 mil reacciones y comentarios, dividió opiniones. Muchos usuarios criticaron a Talachitas por no establecer un contrato formal y aceptar un anticipo tan bajo. No obstante, la mayoría expresó su respaldo hacia él.

Entre los comentarios en TikTok destacan frases como: “Los que ya contratamos sus servicios sabemos que sí cobra 10 mil y los vale” y “Pensaron que con los mil pesos de apartado les iba a hacer el show jajaja”.

Otros, sin embargo, consideraron que el precio era excesivo. Esta controversia abrió un debate más amplio sobre la informalidad en la contratación de servicios artísticos, la necesidad de acuerdos por escrito y el valor que se le asigna al trabajo de los animadores infantiles.

