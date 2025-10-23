Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene "Nadie quiere esto 2"?

Más Información
La aclamada serie de Netflix, "Nadie quiere esto", estrenó su segunda temporada este jueves 23 de octubre y al igual que su primera entrega, ya está conquistando los corazones de millones de fans.
Esta moderna comedia romántica protagonizada por Kristen Bell (Joanne) y Adam Brody (Noah), sobre la complicada relación entre una podcaster agnóstica y un rabino que recientemente terminó una larga relación, muestra una actual y divertida perspectiva del amor y sus retos en etapas maduras de la adultez.
Desde su estreno en 2024, logró posicionarse rápidamente como una de las producciones más exitosas de Netflix por su trama graciosa y ligera, muy al estilo rom-com de Estados Unidos.
¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de "Nadie quiere esto"?
La segunda temporada de "Nadie quiere esto" llegó a Netflix la madrugada de este jueves 23 de octubre.
En clásico estilo de la plataforma, esta segunda entrega cuenta con 10 capítulos -al igual que la primera temporada- que rondan de los 21 a los 31 minutos de duración, asegurando que esta nueva producción se mantiene igual de ligera y fácil de disfrutar.
En esta segunda temporada el público podrá ver cómo la relación entre Joanne y Noah se vuelve más seria, así como los retos a los que se enfrentan en el proceso de realmente integrarse y encajar en la vida del otro.
Los títulos de cada capítulo en "Nadie quiere esto 2" son:
- Episodio 1: "La cena"
- Episodio 2: "Déjalo en el árbol"
- Episodio 3: "El terapeuta inmoral"
- Episodio 4: "San Valentín"
- Episodio 5: "Abby ama los batidos"
- Episodio 6: "Todo puede pasar"
- Episodio 7: "Cuando lo sabes, lo sabes"
- Episodio 8: "Un rabino mejor"
- Episodio 9: "Encrucijada"
- Episodio 10: "Cuando Noah conoció a Joanne"
