Series Netflix: ¿cuántos capítulos tiene "Nadie quiere esto 2"?

La aclamada serie de Netflix, "Nadie quiere esto", estrenó su segunda temporada este jueves 23 de octubre y al igual que su primera entrega, ya está conquistando los corazones de millones de fans.

Esta moderna comedia romántica protagonizada por Kristen Bell (Joanne) y Adam Brody (Noah), sobre la complicada relación entre una podcaster agnóstica y un rabino que recientemente terminó una larga relación, muestra una actual y divertida perspectiva del amor y sus retos en etapas maduras de la adultez.

Desde su estreno en 2024, logró posicionarse rápidamente como una de las producciones más exitosas de Netflix por su trama graciosa y ligera, muy al estilo rom-com de Estados Unidos.

¿Cuántos capítulos tiene la segunda temporada de "Nadie quiere esto"?

La segunda temporada de "Nadie quiere esto" llegó a Netflix la madrugada de este jueves 23 de octubre.

En clásico estilo de la plataforma, esta segunda entrega cuenta con 10 capítulos -al igual que la primera temporada- que rondan de los 21 a los 31 minutos de duración, asegurando que esta nueva producción se mantiene igual de ligera y fácil de disfrutar.

En esta segunda temporada el público podrá ver cómo la relación entre Joanne y Noah se vuelve más seria, así como los retos a los que se enfrentan en el proceso de realmente integrarse y encajar en la vida del otro.

Escenas de "Nadie quiere esto" 2. Foto: Netflix

Los títulos de cada capítulo en "Nadie quiere esto 2" son:

Episodio 1 : "La cena"

: "La cena" Episodio 2 : "Déjalo en el árbol"

: "Déjalo en el árbol" Episodio 3 : "El terapeuta inmoral"

: "El terapeuta inmoral" Episodio 4 : "San Valentín"

: "San Valentín" Episodio 5 : "Abby ama los batidos"

: "Abby ama los batidos" Episodio 6 : "Todo puede pasar"

: "Todo puede pasar" Episodio 7 : "Cuando lo sabes, lo sabes"

: "Cuando lo sabes, lo sabes" Episodio 8 : "Un rabino mejor"

: "Un rabino mejor" Episodio 9 : "Encrucijada"

: "Encrucijada" Episodio 10: "Cuando Noah conoció a Joanne"

