Este martes 23 de junio se abrió el registro para tramitar el Seguro de Desempleo 2026, el programa social impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo que protege a las personas desempleadas que por causas ajenas a su voluntad perdieron su trabajo formal.

Este seguro va dirigido a personas de 18 a 64 años y 9 meses cumplidos que residen en alguna de las dieciséis alcaldías de la CDMX y otorga un apoyo económico mensual de $3,566 pesos con el objetivo de cubrir los gastos de búsqueda de empleo formal del beneficiario.

Cabe mencionar que el registro permanecerá abierto sólo hoy, hasta las 23:59 horas, por lo que deberás cumplir con todos los requisitos.

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¿Cómo tramitar el Seguro de Desempleo 2026? Foto: iStock

¿Cómo tramitar el Seguro de Desempleo 2026?

El registro debe realizarse en línea por medio de la plataforma Seguro de Desempleo, para ingresar hay que tener una cuenta activa en Llave CDMX (www.llave.cdmx.gob.mx) y llenar la solicitud en www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo

Al entrar a la página, sigue los pasos para adjuntar los archivos en formato PDF o JPG con la documentación requerida.

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Cabe mencionar que la documentación para ingresar la solicitud varía dependiendo del sector al que pertenece cada solicitante, asimismo, los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y con circunstancias específicas de cada sector tendrán acceso prioritario.

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✨ Si resides en la Ciudad de México y perdiste tu empleo formal, puedes solicitar el Seguro de Desempleo.



📅 Registro en línea: 23 de junio de 00:00 a 23:59 horas.



👉 Crea tu cuenta Llave CDMX y súmate.

🌐 Trámite en: https://t.co/uxTWIg6ciO



Verifica los requisitos:… pic.twitter.com/8JuRTP8YWA — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) June 22, 2026

Requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo

Para avalar que el solicitante se encuentra desempleado, será necesario presentar la documentación que lo demuestre como: constancia de semanas cotizadas en el IMSS, el expediente electrónico único del ISSSTE, una constancia laboral que expida el patrón o un escrito inicial de demanda laboral promovida por autoridad competente.

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No ser beneficiario de manera simultánea de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México con ayuda económica y no percibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa.

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