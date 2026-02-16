Seedance 2.0: nueva IA de China que está sembrando tensión en Hollywood; así es el programa

Una nueva herramienta de inteligencia artificial está sembrando tensión en el gremio artístico y cinematográfico de Hollywood. Se trata de Seedance 2.0, un avanzado modelo de IA generativa de video desarrollado por ByteDance, la empresa tecnológica detrás de la plataforma de TikTok y la aplicación de edición Capcut.

Este modelo fue creado en China y apunta a convertirse en un fenómeno en el mercado global gracias a su capacidad de producir historias y narrativas cinematográficas a partir de unas cuantas indicaciones. Diversos internautas han compartido en redes algunas de las producciones que se pueden hacer con la IA.

"Hollywood no es el futuro del cine. Los creadores sí lo son", escribieron usuarios en X, luego del lanzamiento de la herramienta en febrero de 2026. "Seedance 2.0 adopta una arquitectura unificada de generación conjunta de audio y video, lo que genera las capacidades de edición y referencia de contenido más completas de la industria", se explica.

¡Dios míoooo! Esto no lo creó un estudio, sino una IA china.



Se llama seedance 2.0 y es una absoluta LOCURA. 🤯pic.twitter.com/XBYZQU1Ngx — Alejo (@ecommartinez) February 14, 2026

¿Cómo es la nueva IA Seedance 2.0?

Este nuevo modelo especializado de generación de videos destaca por su capacidad para crear videos hiperrealistas de hasta 15 segundos de duración con audio sincronizado y una coherencia visual única a partir de una petición detallada, combinando texto, imágenes, audio y clips de video en un solo prompt.

De acuerdo con el medio Reuters, ByteDance tomará medidas de seguridad específicas para evitar el uso no autorizado de la propiedad intelectual en su generador de video de IA, luego de que diversas compañías estadounidenses de Hollywood, como Paramount lanzaran amenazas a la empresa con tomar acciones legales.

Asimismo, la compañía de entretenimiento Disney envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance, señalando a la empresa china de utilizar personajes de Disney de franquicias como Star Wars y Marvel para "entrenar y alimentar" a Seedance 2.0 sin permiso, detalló al medio de comunicación una fuente cercana.

This video of Brad Pitt fighting Tom Cruise and angry about killing Epstein looks completely real. It's not. It's AI. ByteDance's Seedance 2.0 generates this in minutes. Think about what this means for the next election. pic.twitter.com/3FKnpfLtv9 — Alex Grankin (@grankin) February 11, 2026

Por su parte, en plataformas digitales diversos internautas han compartido escenas generadas con la herramienta de video, desde secuencias en acción real hasta animación, cambiando finales de series de televisión y mejorando escenas de películas. Uno de los videos más populares es donde aparecen Brad Pitt y Tom Cruise peleando en la azotea de un edificio con diálogos relacionados a los archivos Epstein.

¿Cuáles son las características principales de este modelo de IA?

Audio sincronizado: genera automáticamente efectos de sonido, música ambiental o diálogos con sincronización labial precisa integrados en el video.

genera automáticamente efectos de sonido, música ambiental o diálogos con sincronización labial precisa integrados en el video. Física realista: los objetos se mueven de forma natural, estable y coherente con la física. Los personajes mantienen las mismas expresiones faciales y vestimentas durante los cortes de cámara.

los objetos se mueven de forma natural, estable y coherente con la física. Los personajes mantienen las mismas expresiones faciales y vestimentas durante los cortes de cámara. Experiencia audiovisual inmersiva : con su sistema multimodal se puede generar contenido a partir de texto, imágenes, clips de video y audios.

: con su sistema multimodal se puede generar contenido a partir de texto, imágenes, clips de video y audios. Lenguaje natural: el modelo fue entrenado para entender y procesar las descripciones a partir de la manera en la que hablamos y nos expresamos.

el modelo fue entrenado para entender y procesar las descripciones a partir de la manera en la que hablamos y nos expresamos. Alta calidad: el modelo es capaz de exportar el contenido en resolución 2K.

el modelo es capaz de exportar el contenido en resolución 2K. Crear con control de nivel director: al utilizar imágenes, audios y videos como referencias, la IA permite a los creadores transformar una idea en elementos visuales con control total sobre el rendimiento, la iluminación, las sombras y el movimiento de cámara.

HBO nos dió el final de Game Of Thrones que ellos quisieron y mucha gente enloqueció



seedance 2.0 (IA) nos dió el final que mucha gente quería, véanlo como una demostración de lo que la IA es capaz pic.twitter.com/FHD1xbc0km — Juan (@7uanF) February 13, 2026

