Sebastian Stan cambia anuncios de Thunderbolts en calles de Los Ángeles; los reemplaza por los de The New Avengers

En un movimiento que ha sorprendido tanto a fanáticos como a la industria cinematográfica, Marvel Studios decidió rebautizar su más reciente cinta Thunderbolts, que se estrenó hace apenas unos días, con un nuevo título: The New Avengers.

El asterisco que acompañaba al título original durante toda la campaña promocional ya insinuaba que podría haber un giro.

Sin embargo, nadie anticipaba que este se trataría de una modificación completa del nombre y la identidad de la película. El nuevo título implica una reintegración del equipo de Thunderbolts dentro del universo narrativo de los Vengadores, otorgándoles un nuevo estatus que hasta ahora se desconocía.

Esta decisión, que ha sido recibida con entusiasmo y sorpresa por los fans, reconfigura no solo la identidad del equipo, sino también su lugar en la trama general del universo Marvel. Foto: Captura de pantalla en X

Lee también: ¿Quiénes fueron los primeros Thunderbolts?; así nació el equipo original en los cómics

Sebastian Stan lleva la promoción a las calles de Los Ángeles

Uno de los momentos más virales y comentados de esta campaña ha sido protagonizado por Sebastian Stan, quien interpreta a Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel.

En lugar de limitarse a anunciar el cambio de título en redes sociales, el actor decidió actuar directamente en el terreno: fue visto en las calles de Los Ángeles quitando carteles promocionales de Thunderbolts en marquesinas y reemplazándolos por los nuevos de The New Avengers.

Este gesto, que mezcla performance con marketing urbano, forma parte de una revelación más amplia en la que también participaron Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell y otros miembros del elenco.

En conjunto, los actores rompieron o retiraron los antiguos pósters como parte de una campaña coordinada por Marvel para oficializar el cambio de nombre.

Aunque se trata de una estrategia llamativa, el impacto entre la comunidad de fans ha sido mixto. Muchos aplauden el esfuerzo por mantener vivo el interés en la cinta, pero otros han manifestado su descontento por lo que consideran un "spoiler masivo", ya que el nuevo título anticipa un desarrollo importante dentro de la narrativa.

Lee también: ¿Quién es Bob de "Thunderbolts"?; la historia de Sentry, uno de los personajes más poderosos y desconocidos de Marvel

¿Movimiento audaz o señal de desesperación?

El rebranding no ha sido bien recibido por todos. La principal crítica es que Marvel ha revelado, de forma prematura, un elemento que podría haber sido una sorpresa dentro de la historia: la evolución del grupo protagonista hacia una nueva encarnación de los Vengadores. Para los seguidores que aún no han visto la película, el nuevo título elimina un posible giro argumental y ha sido interpretado como una jugada desesperada frente al bajo rendimiento inicial en taquilla.

Por su parte, desde el estudio insisten en que el cambio estaba planeado desde el principio, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre por qué no se comunicó antes del estreno. Lo cierto es que, pese al respaldo de la crítica especializada, la película no logró las cifras esperadas durante su primer fin de semana, lo que habría acelerado la implementación de esta estrategia.

El movimiento también plantea preguntas sobre el futuro del UCM, ya que podría estar sentando las bases para una nueva alineación de los Vengadores, algo que el público venía esperando desde Endgame. Sin embargo, hacerlo sin el contexto completo de la historia puede ser un arma de doble filo para la fidelidad de los fans.

También te interesará:

Lluvia de Estrellas Eta Acuáridas; ¿a qué hora ver el fenómeno astronómico en México hoy, 5 de mayo?

Día sin Sombra 2025; ¿qué es y cuándo ver este fenómeno astronómico en México?

Memes sobre el 5 de mayo inundan las redes; así conmemoraron usuarios la Batalla de Puebla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr