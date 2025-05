¿Quién es Bob de "Thunderbolts"?; la historia de Sentry, uno de los personajes más poderosos y desconocidos de Marvel

Con el estreno de Thunderbolts, Marvel ha revelado a uno de sus personajes más complejos y potentes: Bob, quien en realidad es Robert Reynolds, también conocido como El Vigía (Sentry).

Un ser con habilidades comparables a las de los héroes más poderosos, pero cuya mayor amenaza proviene de su propio interior. En esta nota te contamos quién es realmente este enigmático personaje y cómo puede cambiar el rumbo del Universo Cinematográfico Marvel.

Es una figura casi divina con una historia marcada por el trauma, el olvido y la redención. Foto: EL UNIVERSAL

El origen olvidado del Centinela: un héroe con el poder de un millón de soles

Sentry, conocido en español como El Vigía o Centinela, es uno de los personajes más poderosos —y a la vez más trágicos— del universo Marvel. Fue creado en el año 2000 por Paul Jenkins y Jae Lee, con una historia ficticia que lo posicionaba como un héroe creado en los años 60 pero luego olvidado por todos, incluso por él mismo.

Robert Reynolds, su identidad civil, era un hombre común con problemas de adicción. En un momento de desesperación, irrumpió en un laboratorio y consumió una versión hiperdesarrollada del Suero del Súper Soldado, llamado Suero Centinela Dorado.

Este compuesto le otorgó un poder incalculable, descrito como “el poder de un millón de soles explotando”. Sin embargo, ese poder venía con un precio devastador.

Reynolds se convirtió en Sentry, un ser casi invencible capaz de volar, manipular la energía, regenerarse, leer mentes y más. Su fuerza y habilidades rivalizan con las de personajes como Thor o Hulk. Pero el problema nunca fue su poder, sino su mente.

El Vacío: su peor enemigo vive dentro de él

Sentry no solo es un héroe, también es su propio némesis. El Vacío (The Void) es la manifestación oscura de su personalidad, alimentada por su fragilidad mental y su trastorno de identidad disociativa.

Este aspecto siniestro ha sido responsable de tragedias a escala global, incluyendo asesinatos masivos y el colapso mental del propio Sentry.

En una de las historias más impactantes de los cómics, Reynolds descubre que el Vacío es parte inseparable de él. Por esta razón, junto a Reed Richards y el Doctor Strange, idean un plan para hacer que el mundo entero —incluyéndose a sí mismo— lo olvide, con tal de evitar la destrucción que podría causar su lado oscuro. Así, desapareció de la memoria colectiva por años.

La canción utilizada en el tráiler de Thunderbolts, Where Is My Mind de Pixies, no es casual: hace referencia directa a la dualidad mental del personaje, similar a la mostrada en El club de la pelea. Esta elección sugiere que la película explorará la tormenta interna que define a Bob/Sentry.

Sentry no solo es un héroe, también es su propio némesis. Foto: Captura de pantalla en X

Thunderbolts: ¿el nacimiento de un nuevo villano o la redención de un dios roto?

En el tráiler de Thunderbolts, el personaje interpretado por Lewis Pullman se presenta como “Bob”. A pesar de no tener un rol principal en el avance, hay señales claras de que estamos ante una figura extremadamente poderosa: en una escena, Bob recibe múltiples disparos sin sufrir daño alguno, apenas con su ropa agujereada.

La película, dirigida por Jake Schreier, se estrenó el 30 de abril de 2025 y reunirá a personajes como Yelena Belova, U.S. Agent, Taskmaster y Ghost bajo las órdenes de la Condesa Valentina Allegra de Fontaine.

El equipo ejecuta misiones oscuras al margen de la legalidad, y todo apunta a que Bob/Sentry será un factor clave. La gran incógnita es si será el villano principal o un aliado inestable. Lo que está claro es que, con él en el tablero, el poder de los Thunderbolts podría quedarse corto.

El título original de la película, con un asterisco al final, también ha despertado teorías: algunos creen que se trata de una pista hacia futuras secuelas o posibles encarnaciones como los Dark Avengers, equipo de moral ambigua en el que Sentry también ha participado.

Y, por último, les dejo esta frase de Sentry, extraída del cómic Vengadores Inquietantes (2012) #9, que refleja con fuerza la complejidad emocional y existencial de este personaje:

“Una vez que el Vacío me abandonó, llegaron los dos ángeles. Me sacaron de la luz para regresar a esta habitación caótica con sus olores fétidos. Pero gloriosamente libre de toda mi tristeza y fracaso, renazco: ¡SOY VIDA EN LA MUERTE!”

