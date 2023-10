¿Se les olvidó? Se viraliza TikTok de joven que se titula “por promedio” y su familia no asiste

A través de TikTok un joven dio a conocer que su familia no asistió a su ceremonia de graduación, en donde presuntamente recibió su título universitario por promedio.

Este reconocimiento se otorga a los estudiantes que obtienen un promedio general superior a 9.5. Para ello se requiere una suma de esfuerzos que van desde desvelos, hasta estrés por proyectos y exámenes.

Aunque el joven no da más detalles, su video alcanzó las millones de vistas. Algunos usuarios lo felicitaron, otros le aconsejaron que no se detenga en el cumplimiento de sus metas pese a no tener apoyo de su familia, y unos más compartieron experiencias similares.

“¡Felicidades! Me hubiese encantado tener un hijo como tú”, “Así olvídate de ellos cuando estés en la cima”, “Recordé cuando llegué con mi título y mi cédula profesional con mi mamá y me dijo: ¿tanto para esto? Me dolió”, “En mi graduación mi mamá dijo: Yo nomás vine para que no estés chingando y se fue en uber y a mi me mando en camión”, por mencionar algunos.

Él no quería fama, o no de esa manera

El joven que se hace llamar Abraham Jiménez en TikTok, publicó hace un día que no quería obtener fama por su video en el que da a conocer que su familia no asistió a su titulación.

No obstante, parece que se trata de un influencer que se sospecha, es de Zacatecas. En TikTok tiene más de 70 mil seguidores, y en Instagram más de 16 mil.

Por lo que publica en redes sociales, se ve que el joven es modelo; pues comparte videos en donde realiza sesiones de fotos. También difundió un par de metrajes donde se le observa con el uniforme de las tiendas OXXO.

¿Qué tan importante es la familia en el núcleo social?

De acuerdo con un artículo de la subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, María del Rocío García Pérez, vivir en familia es uno de los derechos más importantes para las personas, en especial para los niños y niñas.

“La familia constituye la célula principal de la sociedad, pues es la base para su desarrollo y progreso en un contexto de respeto a los derechos humanos; además, es el espacio en el que se aprenden los valores y se ponen en práctica”, describe en el artículo.

Según datos publicados por la Unicef, una familia no es precisamente papá o mamá, sino aquellas personas que cuidan, brindan atención y protección a otro ser.

“La familia, entendida como el núcleo de personas que cuida, brinda atención y protección, ya sean padres, abuelos o tíos nos brinda el afecto y apego emocional que forma parte de nuestra historia”, detallan.

Por lo anterior, es entendido que la familia también se puede hacer con otros vínculos como amigos, familiares o pareja.

"Estar con amigos nos salva... Genera endorfinas, que son el mejor medicamento antidepresivo. Y es gratis". Foto: Pixabay

