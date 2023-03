¡Se acercan las vacaciones de Semana Santa! Checa aquí los días

Las vacaciones de Semana Santa son tan esperadas por los niños como por los adultos. Independientemente de la creencia religiosa; más de 24 millones de estudiantes de educación básica tendrán un receso escolar.

La Semana Santa comprende un periodo de 7 días que inicia con el domingo de ramos y termina con el domingo de resurrección.

Para el cristiano, la también llamada semana mayor, conmemora el triduo pascual: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.

Si bien, algunos ocupan el periodo vacacional para descansar, otros aprovechan para viajar.

En un comunicado, la Secretaría de Turismo indicó que para 2023, se proyecta una ocupación hotelera promedio anual de 59.3%.

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que según las expectativas del sector turístico en México se estima un ingreso de 31 mil 169 millones de dólares en divisas por visitantes internacionales.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?

Para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el periodo vacacional inicia el lunes 3 de abril y concluye el viernes 14 del mismo mes.

No obstante, el viernes 31 de marzo hay suspensión de clases por la junta del Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que las vacaciones se extienden.

Recomendaciones para salir de vacaciones

PENSIONISSSTE emite algunas recomendaciones para vacacionar:

1. Toma en cuenta las condiciones de clima, seguridad y precios para elegir el destino que quieres o planeas visitar.

2. Busca en internet el destino que planeas visitar para tener un panorama más amplio de precio de comidas, lugares de interés, hospedaje, transporte, entre otros.

3. No gastes tus ahorros si no estaban destinados para realizar el viaje; pues es mejor que uses el presupuesto que puedes pagar sin endeudarte.

4. Es mejor reservar el lugar de tu hospedaje con anticipación para que a la hora de llegar no te lleves alguna sorpresa desagradable.

5. Lleva un control de gastos, no uses la tarjeta de crédito sólo en emergencias.

6. No olvides cerrar bien puertas y ventanas, desconectar todos los aparatos eléctricos y el cilindro de gas, de igual forma, cierra las llaves del servicio de agua.



