Sarampión en México: ¿qué remedios existen para reducir los síntomas?; esto se sabe

En los últimos meses en México se ha registrado un repunte de casos de sarampión. Las crecientes cifras por contagios han puesto en alerta a las autoridades sanitarias, quienes han hecho el llamado a la población de aplicarse las dosis necesarias de la vacuna para reducir los contagios.

De acuerdo con datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), del 1 de enero de 2025 hasta el 12 de febrero de 2026, se han reportado 9 mil 351 casos confirmados por esta enfermedad viral en todo el territorio mexicano.

Aunque no existe un tratamiento específico contra el sarampión, se recomienda prestar atención en el alivio de los síntomas, con el objetivo de brindar confort a la persona infectada y prevenir futuras complicaciones en la salud, como infecciones de oído, neumonía, encefalitis y ceguera.

Sarampión en México (iStock)

¿Qué se recomienda para aliviar los síntomas?

Entre los principales síntomas destacan fiebre alta, estornudos, dolor de garganta, tos seca, secreción nasal, ojos inflamados, manchas blancas pequeñas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca y en mejillas, además de sarpullido constituido por manchas grandes y planas en varias partes del cuerpo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay algunas acciones que puedes realizar para mejorar algunos síntomas. Los remedios principales son los siguientes:

Hidratación : beber suficiente agua y emplear tratamientos para la deshidratación puede compensar la pérdida de líquidos causada por la diarrea y los vómitos.

: beber suficiente agua y emplear tratamientos para la deshidratación puede compensar la pérdida de líquidos causada por la diarrea y los vómitos. Alimentación : mantener una dieta sana es esencial para el rápido mejoramiento de la persona infectada. Se recomienda optar por una dieta ligera, balanceada y de fácil digestión.

: mantener una dieta sana es esencial para el rápido mejoramiento de la persona infectada. Se recomienda optar por una dieta ligera, balanceada y de fácil digestión. Reposo: el descanso absoluto y evitar hacer actividades físicas es necesario para permitir que el cuerpo combata el virus y el sistema inmunológico se fortalezca.

el descanso absoluto y evitar hacer actividades físicas es necesario para permitir que el cuerpo combata el virus y el sistema inmunológico se fortalezca. Suplementos vitamínicos: según el portal Cleveland Clinic, tanto los niños como los adultos deben recibir 2 dosis de suplementos de vitamina A con un intervalo de 24 horas entre ambas.

Contra esta enfermedad hay una sola médica eficaz: vacunarse. Foto: Especial

Remedios caseros para disminuir las erupciones

Por otro lado, el sarpullido del sarampión puede durar hasta siete días, disminuyendo paulatinamente. No obstante, en algunas ocasiones se pueden utilizar remedios naturales para aliviar la comezón o irritación provocada por estas erupciones. De acuerdo con el portal Medicover Hospitals, entre los remedios que alivian las afecciones por las erupciones:

Compresas frías: se pueden aplicar compresas frías para aliviar la irritación. Asimismo, deben evitarse el uso de cremas o sustancias perfumadas en jabones.

se pueden aplicar compresas frías para aliviar la irritación. Asimismo, deben evitarse el uso de cremas o sustancias perfumadas en jabones. Loción de calamina: este medicamento tópico está compuesto por óxido de zinc y óxido férrico es utilizado para aliviar la comezón y el ardor.

este medicamento tópico está compuesto por óxido de zinc y óxido férrico es utilizado para aliviar la comezón y el ardor. Baños de agua tibia y avena: utilizar avena seca en el agua del baño puede ayudar a calmar el picor de la piel.

utilizar avena seca en el agua del baño puede ayudar a calmar el picor de la piel. Ropa cómoda: evita el contacto directo de las ronchas con la tela de la ropa, para que no se levanten las costras.

