Santos Bravos anuncia estreno de su primer EP "Dual": ¿cuándo sale?; entérate aquí

Santos Bravos, la nueva banda de la compañía surcoreana HYBE Latinoamérica está lista para dar un paso más en su trayectoria musical con el lanzamiento de su primer EP titulado DUAL, un proyecto que mezcla un lado SANTO y un lado BRAVO.

De acuerdo con lo compartido por los integrantes del grupo, el nuevo proyecto musical vendrá acompañado de una docuserie titulada "Detrás de DUAL", que ofrecerá una mirada íntima al proceso creativo y de producción del EP.

La serie estrenará episodios individuales, enfocados en cada uno de los cinco miembros del grupo. Además, también se organizará una Listening Party Offline en Ciudad de México, donde los fanáticos celebrarán el lanzamiento de DUAL.

Ellos son los finalistas del reality show de HYBE Latinoamérica "Santos Bravos". Foto: Instagram @santos_bravos

¿Quiénes son Santos Bravos?

Compuesta por el peruano Alejandro Aramburú, el brasileño Kauê Penna, el estadounidense Drew Venegas, el puertorriqueño Gabi Bermúdez y el mexicano Kenneth Labíll, Santos Bravos es la nueva agrupación latina de HYBE Latin America, la agencia surcoreana de entretenimiento detrás del éxito de BTS y Katseye.

Luego de someterse a una serie de retos y desafíos en el programa de entrenamiento de HYBE, la boyband de pop hizo su concierto debut en el Auditorio Nacional de la CDMX, donde presentaron su primer single oficial titulado 0%, el cual hasta la fecha reúne cerca de los 12 millones de vistas en la plataforma de YouTube.

Tras el cálido recibimiento del público latino, la agrupación lanzó una segunda canción llamada Kawasaki, que ya cuenta con una versión REMIX con la banda japonesa &TEAM. Asimismo, la banda se presentará en distintos festivales de música, como el Tecate Pa'l Norte de Monterrey y Tecate Emblema en CDMX.

Santos Bravos vistiendo Willy Chavarría en la París Fashion Week 2026. Foto: Instagram @santos_bravos

El pasado 19 de febrero, la banda presentó su sencillo Kawasaki en la edición número 38 de Premios Lo Nuestro, en el Kaseya Center de Miami. Asimismo, en enero de 2026, los miembros del grupo participaron en la pasarela "Eterno" del diseñador mexicano Willy Chavarría durante la París Fashion Week, causando gran impacto en la moda internacional.

¿Cuándo se estrena DUAL?

El EP debut de Santos Bravos se estrenará el próximo viernes 13 de marzo de 2026. El EP ya se encuentra disponible para pre-guardar en las plataformas de Spotify, Deezer y Apple Music. Por su parte, la docuserie comenzará a transmitirse a partir del domingo 15 de marzo en Spotify.

De acuerdo con el grupo, el concepto del EP DUAL combina dos enfoques musicales: SANTO, un lado de energía espontánea, fiesta y amistad, mostrando a cada miembro de manera honesta y cercana; y BRAVO, una faceta más intensa que canaliza movimiento, carácter y una expresión más profunda.

Finalmente, el Listening Party Offline en CDMX incluirá dinámicas interactivas, espacios para toma de fotografías y experiencias especiales diseñadas para que los asistentes se sumerjan en el universo de SB; los detalles para participar en el evento se revelarán el próximo lunes 9 de marzo.

