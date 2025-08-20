Salón de fiestas se viraliza en TikTok tras ofrecer "paquete Nodal"; organiza bodas en un mes

A cinco días de la publicación de la entrevista de Adela Micha al cantante de música norteña Christian Nodal, los memes y la creatividad mexicana parecen no tener fin.

La entrevista arrojó momentos que se hicieron virales rápidamente, como el silencio de más de 12 segundos de Nodal ante la pregunta “¿No te imaginas a ti amando a otra mujer, en este momento de tu vida?” o frases como: “yo tenía 22 años y ella tenía 16 años”, y “nací con el alma bien enamorada”.

Salón de fiestas se viraliza tras ofrecer "paquete Nodal"; organiza boda en un solo mes

“No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, fue otra de las frases que comentó Nodal en la entrevista, la cual resultó perfecta para que miles de personas hicieran memes al respecto, e incluso, algunos más listos, alguna campaña de marketing.

A través de TikTok, el usuario cveventplannergt, un salón de fiestas se volvió viral tras anunciar el “paquete Nodal”; en el que aseguran organizar tu boda en un solo mes, todo esto como referencia a la rápida y sorpresiva unión entre Nodal y Angela Aguilar.

El vídeo que fue publicado hace cuatro días cuenta con más de 790 mil visitas, 85 mil likes y más de 6 mil comentarios, algunos como: “¿pero ustedes quitan el marido o lo tengo que quitar yo?”, ¿incluye el viaje a roma’?” o “Código descuento: Alma Enamorada”.

Pese al éxito del video, no se conocen detalles como el precio o disponibilidad, lo que es un hecho es que la creatividad y el ingenio hacia la situación de Nodal sigue en aumento.

