Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a retiro de visa a Marina del Pilar por parte de EU; esto dijeron

Luego de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, revelara que tanto ella como su esposo fueron notificados del retiro de sus visas estadounidenses, las reacciones no se hicieron esperar.

A través de redes sociales, figuras públicas como Ricardo Salinas Pliego y Chumel Torres compartieron su opinión en tono irónico, provocando miles de interacciones y encendiendo un debate que mezcla política, diplomacia y humor mordaz.

El retiro de visas: ¿sanción diplomática o malentendido?

El anuncio fue hecho por la misma Marina del Pilar, generando sorpresa y controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ha recibido comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos y declaró que se solicitará información para esclarecer los motivos.

“Nos enteramos por el comunicado que emitió la gobernadora. Vamos a esperar a recibir información; no nos vamos a adelantar”, dijo en una rueda de prensa, evitando emitir juicios prematuros.

Al ser cuestionada sobre si existe una investigación formal contra Ávila Olmeda, Sheinbaum reiteró que se mantendrán a la espera de información oficial antes de emitir una postura.

Salinas Pliego y Chumel Torres avivan la polémica

Mientras el gobierno federal mantenía una actitud de cautela, en el terreno digital las opiniones fluyeron sin filtros. Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes del país, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje acompañado de un meme.

“ Seguro fue por algún problemilla”, escribió junto a una imagen de un meme del perrito con la leyenda “unos pedillos”, en alusión a la situación de la gobernadora.

Por su parte, el comunicador y comediante Chumel Torres fue aún más directo. “Osazo que te quiten la visa”, publicó en un primer mensaje. Luego añadió en otro post : “Los gringos no cancelan visas así porque sí. No nos hagamos patos. Aunque les cague que se los digan, esto no había pasado en gobiernos anter... ah sí, Bartlett”.

Sus publicaciones desataron una fuerte conversación en línea, acumulando miles de ‘likes’ y respuestas. Muchos usuarios coincidieron con los comentarios, acusando a Morena de ignorar la realidad.

Entre los mensajes más populares se leyeron frases como: “Los narcos y chairos de Morena jamás reconocerán la realidad de sus gobernantes”, y “lavado de dinero y delincuencia organizada no es lo mismo que un tema administrativo”.

Las declaraciones del empresario y el comediante desataron una ola de comentarios sobre la relación entre el gobierno de Estados Unidos y figuras de Morena Foto: Captura de pantalla en X

Aunque hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Estados Unidos sobre los motivos detrás del retiro de las visas, el hecho ha generado especulación sobre posibles vínculos con investigaciones por lavado de dinero o crimen organizado, temas que han perseguido a algunos funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el pasado.

