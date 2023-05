Salinas Pliego responde a quejas por comerciales en partido: ¿cómo saco la gasolina de mi yate?

Los aficionados al futbol han vivido un domingo cardiaco por la final clausura 2023 que se disputan Chivas y Tigres, partido que se transmite a través de TV Azteca, cuyo dueño, Ricardo Salinas Pliego, ha respondido a quienes se quejan del gran número de comerciales durante el juego.

A través de redes sociales como Twitter, los aficionados se han quejado de que los anuncios comerciales aparecen constantemente durante la transmisión del partido lo que ha dificultado seguirles el hilo a los jugadores.

Los aficionados acusan que se han perdido de las jugadas por el gran número de interrupciones publicitarias, por lo que incluso han comenzado con los reclamos a Ricardo Salinas Pliego.

El empresario, quien es conocido por sus controvertidas contestaciones, no se quedó callado y ya atendió a las inconformidades, no sin antes imprimirle su estilo.

Yate, helicóptero… Salinas Pliego responde a aficionados

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Grupo Salinas tomó con humor los reclamos que han hecho por el partido que se transmite en su televisora y trajo a colación su yate.

Ante las quejas por comerciales “cada 20 segundos” respondió “¿Cada 20 segundos? Les dije que cada 10 segundos pusieran uno, no me hacen caso. Si no le gusta la transmisión cámbiele y abúrrase".

Salinas Pliego contestó a los aficionados que se quejaron por el exceso de comerciales durante la Final entre chivas y Tigres. / Foto: Twitter

Pero no fue la única respuesta que dio, a otro de los televidentes le dijo: “¿Y cómo le hago para sacar para la gasolina de mi yate??? Yo me voy al mediterráneo a navegar, hay que sacar para el diésel… ¿no? Usted no tiene idea de los millones que cuesta llenar el tanque”.

Aunque también recordó que tiene que abastecer de turbosina su helicóptero: “Y la del Global 75000… es más ya estoy sufriendo sólo de pensarlo y con la gasolina a 23 pesos, nadie piensa en esos gastos”.

Ricardo Salinas Pliego se tomó el tiempo de contestar a quienes se quejaron de la publicidad durante el partido. / Foto: Twitter

Finalmente remató con un tuit que acompañó con un meme: “En este momento la final está para irse a TIEMPOS EXTRAS!!!! Otros 300 comerciales más!!!! (sic)”, respecto al título que se juegan Chivas y Tigres en el estadio Akron ubicado en Jalisco.

