Medio Metro explota contra André-Pierre Gignac en la final de la Liga MX: “Saquen a ese francés de mier…”

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Chivas y Tigres disputan el título del futbol mexicano.

Rojiblancos y Felinos llegaron a la final del Clausura 2023 tras eliminar, en semifinales, a sus acérrimos rivales, América y Monterrey.

El conjunto rojiblanco busca conseguir su título número 13 en la Liga MX; el auriazul, el octavo.

Lee También Padre de Checo Pérez acudió al GP de Mónaco con la playera de las Chivas

El partido más esperado del semestre en la primera división del futbol mexicano es visto por muchos aficionados a nivel nacional.

Medio Metro, uno de los personajes más polémicos de las redes sociales, no se perdió la transmisión y en su cuenta oficial de Twitter publicó algunos mensajes en contra de Tigres.

Lee También La increíble falla de Gignac en la Final de la Liga MX

¿Qué dijo Medio Metro sobre André-Pierre Gignac?

“Saquen a ese francés de (emoji)”, arremetió el bailarín contra el centrodelantero del conjunto universitario, André-Pierre Gignac.

Cabe señalar que el personaje controversial utilizó el emoticono del chocolate con ojos que generalmente es conocido por ser el de la popó.

Saquen a ese frances de 💩 — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) May 29, 2023

Desde el inicio de la Liguilla del Clausura 2023, Medio Metro mostró su simpatía por Chivas y en la final no fue la excepción.