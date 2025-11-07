Más Información

Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Vaso navideño de Starbucks: ¿a qué hora ir por el artículo coleccionable hoy, 7 de noviembre?

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; lanza duro mensaje

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; lanza duro mensaje

¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

¿Cuándo ver el pico de la lluvia de meteoros Táuridas en México? Conoce la fecha exacta

El truco infalible para lavar la ropa de mezclilla sin que se desgaste

El truco infalible para lavar la ropa de mezclilla sin que se desgaste

Guía paso a paso para preparar repelente de mosquitos con olor a menta

Guía paso a paso para preparar repelente de mosquitos con olor a menta

La mañana del 6 de noviembre fue asesinada , regidora del municipio de San Juan Cacahuatepec, luego de que fuera atacada a balazos cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

De acuerdo con habitantes de esta zona de la Costa de Oaxaca, la mañana de este jueves la funcionaria salió de su domicilio con rumbo a un evento oficial: las Jornadas por la Paz, en las que participarían niñas, niños y funcionarios de los gobiernos federal y estatal.

Ante ello, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, correspondiente al periodo 2025-2027, lamentó y condenó el asesinato de la regidora Guadalupe Urban Ceballos, a quien describió como “una servidora pública comprometida con las causas de su comunidad y con el fortalecimiento de la vida democrática del municipio”.

Lee también

Asimismo, las autoridades exigieron una investigación inmediata, seria y la detención pronto de los responsables del crimen, “la impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho”.

Salinas Pliego reacciona a asesinato de Guadalupe Urban

Por lo anterior, el empresario consideró que “están silenciando a los opositores”.

“Les digo que están silenciando opositores, creo que es hora de cuidarse muchísimo más porque a ellos los cuida el crimen organizado, pero a nosotros no nos cuida nadie”, expresó el fundador de Grupo Salinas.

Lee también

Foto: X
Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]