Salinas Pliego invita a celebrar su cumpleaños 70 en la Arena CDMX; ¿cuándo es y cómo adquirir los boletos?

Este 2025, el empresario mexicano, , cumplirá 70 años y como parte de los festejos anunció por medio de ‘X’, antes Twitter que está preparando un gran evento que desea compartir con sus seguidores.

La del popular “Tío Richie”, como lo llaman en redes sociales, causó revuelo entre los internautas, pues se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México y contará con presentaciones en vivo de reconocidos artistas y regalos para sus invitados.

“Mis fiestecitas siempre son garantía de lo mejor: artistas internacionales, comida y cheves, sorpresas únicas y regalos espectaculares… y, como siempre, ¡todo es GRATIS!”, presumió el millonario.

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego tiene más de 2 millones de seguidores en 'X'. Foto: AP
¿Cómo asistir la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego?

El dueño de TV Azteca, quien se ha caracterizado en redes sociales por dar opiniones contundentes, celebrará su cumpleaños 70 en la arena Ciudad de México el próximo sábado 25 de octubre y regalará muchas entradas para compartir este momento junto algunos de sus seguidores.

Para obtener las entradas, se debe escanear el código QR que aparece en el video de la invitación o seguir el enlace de la publicación, que lleva a un registro donde se debe colocar nombre, correo electrónico y número telefónico.

Cabe destacar que el acceso será limitado, así que al terminar el registro, aparecerá la confirmación en la pantalla y en los próximos días se anunciará si fuiste seleccionado en la dinámica para ser parte de este épico cumpleaños que se volverá tendencia en la red.

