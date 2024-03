Ricardo O'Farrill muestra su apoyo a la música de banda en Mazatlán: "sáquense, pin.. gringos"

El pasado 27 de marzo, decenas de músicos se dieron cita para manifestarse en la Zona Dorada de Mazatlán, tras la prohibición de las zonas hoteleras para contratar sus servicios debido a las quejas sobre el ruido por parte de sus huéspedes extranjeros.

Ante ello, el comediante Ricardo O'Farrill mostró su apoyo a la música del pacífico, pese a no ser “de mi agrado”.

Por medio de la plataforma X, el standupero mandó un mensaje para todos los músicos. “No será de mi agrado pero sí la apoyo. ¡Arriba la banda hijos de su PM!”, se lee en la publicación.

Aunado a ello, criticó fiel a su estilo a los “gringos” que se quejan de dicho género musical. “Sáquense, pin.. gringos”.

No será de mi agrado pero sí la apoyo ❤️

¡Arriba la banda hijos de su PM! pic.twitter.com/tanSppzg8Q — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) March 29, 2024

Por su parte, en un segundo video el comediante lanzó un consejo a las personas que no les gusta este tipo de música. "Si no te gusta la música banda... No opines, mejor lárgate", sentenció.

Si no te gusta la Música banda… pic.twitter.com/krwpK1lJrE — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) March 30, 2024

¿Qué es la música de banda?

La Banda Sinaloense o música de banda es un género musical icónico que ha marcado la identidad del mexicano y el sonido del norte del país, tiene sus raíces en una sorprendente fusión cultural entre inmigrantes alemanes y la rica tradición musical de Sinaloa.

No obstante, su origen data de siglos atrás, donde unos migrantes alemanes que llegaron a México, particularmente a Sinaloa, trajeron consigo sus instrumentos de viento y cuerda. A pesar de que muchos de ellos no sabían tocar estos instrumentos, su amor por la música impulsó la creación de una nueva forma de expresión.

