Ricardo O’Farrill: ¿Cuánto dura un episodio maníaco-depresivo y qué es?

Ricardo O’Farrill pide perdón a amigos y colegas del mundo del Stand Up que ofendió durante una serie de lives que realizó en Instagram en el mes de abril. El comediante reapareció en redes sociales y habló de la salud mental, además de compartir que sufrió un brote maníaco-depresivo, pero ¿qué significa y cuánto durante estos episodios?

“Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote manícano-depresivo. Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones”, compartió el comediante, quien tocó abiertamente el tema de su salud mental.

El comediante fue internado por su familia en una Clínica Psiquiátrica de Hidalgo para recibir un tratamiento especializado ubicada en el municipio de Tizayuca, Hidalgo. Ello, luego de que había sido internado en la Clínica Las Margaritas, en Ciudad de México, donde denunció malos tratos.

El propio Richie O’Farrill compartió el pasado mes de junio que el psiquiatra lo había diagnosticado con trastorno bipolar. Fue en su cuenta de Twitter donde incluso bromeó al respecto.

Me comenta el Psiquiatra que soy bipolar.

Saludos bipolares. — Ricardo O’Farrill (@richieofarrill_) July 12, 2023

¿Qué es el Trastorno bipolar?

Para comprender qué fue lo que vivió Ricardo O'Farrill, primero es necesario conocer qué es el trastorno bipolar con el que fue diagnosticado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno de Estados Unidos se trata de una enfermedad mental que puede ser crónica.

Sus principales síntomas son los cambios bruscos en el estado de ánimo, que pueden pasar de la felicidad a la irritabilidad y que se caracterizan por momentos de elevado nivel de actividad. Aunque también es usual que se presenten episodios depresivos, en los que se sienten indiferentes o sin esperanzas.

Los síntomas del trastorno bipolar comienzan durante la adolescencia tardía o la adultez temprana. También es conocido como trastorno maníaco-depresivo o depresión maníaca.

De no ser atendido, puede ser un factor importante en suicidios, pérdida de trabajo o capacidad funcional.

Y ¿qué es un trastorno maníaco-depresivo y cuánto dura?

Este tipo de brotes maníacos, depresivos o mixtos se suelen reflejar en episodios de cambios de estados de ánimo que pueden durar hasta dos semanas o más, se lee en un artículo publicado por el Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno de Estados Unidos.

Los síntomas se manifiestan la mayor parte del día, con sentimientos intensos que se reflejan en los cambios de comportamiento, así como niveles de actividad y energía.

Síntomas de un episodio maníaco:

Sentirse optimista, animado, eufórico o sensible e irritable

Sentir que los pensamientos van muy rápido y por lo mismo hablar mucho de cosas distintas en periodos cortos de tiempo (fuga de ideas).

Tener menos necesidad de dormir y apetito excesivo por la comida la bebida.

Sentir que es inusualmente importante, talentoso o poderoso.

Síntomas del episodio depresivo:

Sentirse decaído, triste o ansioso y volverse más inquieto

Tener problemas para concentrarse y tomar decisiones.

Tener problemas para conciliar el sueño

Hablar muy despacio o sentir que no tiene nada qué decir

Perder el interés en sus actividades y ser incapaz de realizar cosas sencillas.

¿Qué dijo Richie O’Farrill sobre la salud mental?

En el video en donde Richie O’Farrill ofreció disculpas públicas a sus amigos y colegas del Stand Up en México, el comediante reflexionó sobre este tema tan relevante en la vida de las personas.

“De verdad esto no lo vi venir, no lo vi venir, fue tan gradual que no me di cuenta, fue tan poquito a poquito que ni siquiera nos pudimos dar cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hubo personas que me intentaron ayudar”, narró el comediante en el video que publicó en su cuenta de Instagram.





