Revelan la nueva intro de "El Increíble Mundo de Gumball"; ¿cuándo y dónde verla?

Here you lucky ducks - NEW Gumball Series Opening! 😸🐠



The Wonderfully Weird World of Gumball

USA | Watch on @Hulu July 28

International | Cartoon Network & HBO Max Oct 6#WWWOG #TAWOG #gumball #amazingworldofgumball #gumballanddarwin pic.twitter.com/EhoIIpornY