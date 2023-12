Yailin “La más viral” se ha convertido en tendencia en las últimas horas en redes sociales. Y es que la expareja del cantante reggaetonero Anuel AA fue arrestada en Miami, Florida supuestamente por haber agredido a su actual pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine. Sin embargo, tiempo después fue puesta en libertad tras pagar una fianza.

¿Quién es Yailin, "La más viral"?

Jeorjina Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin “La más viral” es una cantante e influencer. Nació en Los Minas, Santo Domingo.

En 2020 inició su carrera musical con “Quien me atraca a mí (remix)”, tema por el que se dio a conocer. Gracias a su éxito, en el mismo año lanzó su segunda canción titulada “Yo No Me Voy Acostar” con Tokischa y La Perversa.

Lee también: Yailin "La más viral" es detenida: su novio, Tekashi 6ix9ine difunde videos en los que es violentado por ella

En 2021 estrenó otros de sus sencillos llamado “ Chivirika”, el cual alcanzó más de 50 millones de vistas, y ayudó a que la influencer ganara popularidad en TikTok.

Anuel AA, Yailin y Karol G

En 2022 confirmó su relación con Anuel AA, con quien poco tiempo después se comprometió a pesar de ser criticados por cibernautas, quienes aseguraban que ella había sido la tercera en discordia en la relación del reggaetonero con la cantante Karol G.

En junio del mismo año contrajeron nupcias, pero en febrero de 2023, la pareja decidió separarse a pesar de estar esperando a su primera hija.

Yailin y Anuel AA se casaron por civil a mediados de 2022 y así lo compartieron en las redes sociales. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

¿Qué paso entre Yailin "La más viral y el rapero Tekashi 6ix9ine?

El locutor Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke fue el encargado de revelar la violencia que vivían los dos cantantes en su relación.

A través de su cuenta de Instagram , el comunicador posteó un primer video donde se escucha a Yailin llorando y pidiéndole ayuda, ya que presuntamente el rapero la había golpeado, hecho que preocupo a todos sus fans. Cabe destacar que todo esto ocurrió antes de que fuera arrestada.

Luego de viralizarse dicho video, el rapero no se quedó con los brazos cruzados y compartió en sus historias de Instagram un mensaje al comunicador donde expresó que era un cobarde, así como algunos clips donde se aprecia a la cantante dominicana amenazando, atacando y haciéndole algunos reclamos.

“Alofoke Santiago Matías, eres un rastrero cobarde, todo este tiempo me he quedado en silencio para proteger a Yailin, algo que tú nunca harás sonidista. Todo para ti es redes, números y vistas, que basura de persona. Yailin necesita ayuda”, escribió.

En una de las grabaciones, se aprecia como la intérprete de ‘Mia’ sale empujando en diversas ocasiones al rapero aquien se le escucha decir: “Vamos a la policía si es verdad, mira cómo te pones, se te tiene que grabar porque nadie sabe cómo eres en la vida real”.

Lee también: Escorpión Dorado se lanza a Tepito con Tekashi 6ix9ine y le hacen un mural: “nos representas”

Aunado a ello, en otra de las grabaciones se aprecia a Yailin golpeando con un tubo al cantante hasta tirar su celular.

Tras esto, el rapero no dudo en llamar a la policía para que su pareja fuera arrestada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

También te interesará:

7 alimentos que limpian el colon y previenen enfermedades

El fruto ancestral multiconsumo que cura infecciones si es ingerido de forma correcta y supervisada

¡Ya cayó el aguinaldo! Cibernautas crean los mejores memes tras recibir el pago más esperado del año

akv