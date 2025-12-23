¿Quién es Momo Guzmán, el famoso que se despidió del personaje de Burrita Burrona?

Héctor Iván “Momo” Guzmán comunicó recientemente su retiro de los escenarios y la despedida del personaje Burrita Burrona, figura vinculada a la escena drag.

El anuncio se realizó durante la presentación "La Verdá de la Navidá", llevada a cabo en la Ciudad de México el domingo 21 de diciembre, donde se dirigió al público por última vez para agradecer el acompañamiento recibido a lo largo del proyecto.

En el espectáculo, Guzmán explicó que el interés por la comedia estuvo presente desde la infancia, cuando creaba personajes a partir de materiales cotidianos y jugaba a presentarse como artista. En ese mismo mensaje señaló que el ciclo del personaje había llegado a su fin y que el siguiente paso consistía en abrir espacio a nuevas oportunidades profesionales.

¿Quién es Iván “Momo” Guzmán?

Iván “Momo” Guzmán nació el 26 de junio de 1991 en Nuevo León.

Antes de consolidarse como creador de contenido y comediante, se desempeñó como diseñador gráfico, fotógrafo y community manager. Estas actividades le permitieron adquirir herramientas que posteriormente aplicó en su trabajo digital.

Fue el creador de Burrita Burrona, un personaje representado mediante una botarga con estética drag que alcanzó amplia difusión en plataformas como YouTube y TikTok. El proyecto se desarrolló junto a Erick Martínez, conocido como Turbulence Queen, a partir de una combinación de humor, referencias culturales y performance. Las frases recurrentes y el formato de los contenidos contribuyeron a su circulación en redes sociales.

Burrita Burrona es conocida como la primera "mascotidrag" en la escena del espectáculo mexicano. Foto: Instagram

Su carrera junto a la botarga, también incluyó presentaciones en giras de comedia y apariciones en televisión.

Formó parte de la tercera temporada del programa "Divina Comida" de HBO y participó en la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una sección propia dentro de la cadena TUDN.

- Con información de Miriam De Santos

