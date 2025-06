¿Quién es Lauren Sánchez?; la presentadora celebró boda con Jeff Bezos

El millonario tecnológico y fundador de Amazon celebrara su boda durante estos días, con la presentadora de televisión Lauren Sánchez. Aunque los detalles sobre la organización se mantuvieron privados, se reveló que el festejo se llevará a cabo en la isla de San Giorgio de la ciudad de Venecia, Italia.

La boda generó un gran furor, pues aunque algunos residentes locales felicitaron a la pareja por su enlace nupcial, diversos miembros de la comunidad veneciana levantaron pancartas y carteles de protesta, criticando la decisión de Bezos de celebrar su boda en aquella ciudad, diciendo que "no es el patio de recreo de los multimillonarios".

En la lista de invitados estuvieron presentes distintos políticos y celebridades de Hollywood como el cofundador de Microsoft, Bill Gates, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim y Chloe Kardashian, Kris y Kylie Jenner, Leonardo DiCaprio, Usher y Tom Brady, así como la hija del presidente de EU, Ivanka Trump.

¿Quién es Lauren Sánchez?

La presentadora estadounidense de 55 años, Lauren Wendy Sánchez, nació el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México, en el seno de una familia de ascendencia mexicana.

Estudió periodismo en la Universidad del Sur de California y sus primeros pasos en la profesión fueron como asistente de producción en la televisora KCOP-TV. Posteriormente se convirtió en un rostro habitual en la televisión de Los Ángeles como presentadora y reportera en KTVK-TV.

Así mismo, participó en los programas de entretenimiento 'Extra' y 'Good Day LA'; colaboró en el programa matutino de ABC, 'The View'. En 2005, fue conductora del programa 'So You Think You Can Dance', pero abandonó el show para atender su embarazo. Por otro lado, gracias a su pasión por la aviación se convirtió en empresaria luego de fundar una empresa de filmación área llamada 'Black Ops Aviation'.

Lauren Sánchez formo parte de la tripulación del cohete 'New Shepard' durante una misión de Blue Origin, junto a la cantante Katy Perry. Foto: Blue Origin Gallery

Sánchez es madre de tres hijos: Nikko González, fruto de su relación con el exjugador de la NFL, Tony González; Evan y Ella Whitesell, a quienes tuvo cuando estuvo casada con Patrick Whitesell, codirector de la agencia de talentos WME.

La periodista dio a conocer su romance con el empresario en 2019 y en 2023 anunciaron públicamente su compromiso. Actualmente, es vicepresidenta de la fundación de su ahora esposo, 'Bezos Earth Fund', destinada a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

Finalmente, la ceremonia nupcial se realizará la tarde de este viernes. Además, se planea que la celebración continúe hasta la tarde del sábado, luego de tres días de fiesta.

