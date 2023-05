¿Quién es la chica del bikini azul? Teorizan en TikTok sobre inspiración de la canción

La gran mayoría de personas hemos escuchado el tema de Luis Miguel “La chica del bikini azul”, la cual tiene un ritmo bastante alegre.

En el videoclip oficial aparece una mujer de cabello corto, rubia, con el icónico bikini azul que habría flechado a Luis Miguel; pues la letra de la canción menciona que él se encontraba solo y triste en la playa.

Durante años, la identidad de "la chica del bikini azul" ha sido todo un misterio. Algunos opinan que se trató de un amor pasajero del cantante, ya que también era conocido por ser rompecorazones.

Surgen teorías en TikTok acerca de la “verdadera” chica del bikini azul

En TikTok, dos usuarios distintos (@cris_sing y @marylucks, respectivamente), han teorizado que sus madres podrían ser la inspiración detrás de la exitosa canción.

El joven @cris_sing, mostró fotos en las que su madre aparece con “El Sol”, en varias ocasiones, incluso en una de éstas se les ve juntos frente a una mesa.

El video que subió a su cuenta tiene más de 11 millones de reproducciones y algunos comentarios fueron: “Por qué todas las mamás conocen a Luis Miguel?”, “Me quedé tan centrada en su belleza que no me dí cuenta que el de al lado era Luis Miguel”, “Corrección, tu mamá no conoció a Luis Miguel...Luis Miguel conoció a tu mamá, qué hermosa”, “Como que te pareces a Luis Miguel”, entre otros.

Pero también, Mariana, ha comentado en TikTok que su madre pudo ser la verdadera inspiración para la canción. En uno de sus videos explica que su mamá estuvo de vacaciones en México (ya que es española), alrededor de 1983.

En un video más mostró una foto antigua en la que se ve que su mamá tenía las características de la modelo que sale en el video junto a Luis Miguel.

TikToker sospecha que su madre es la chica del bikini azul. Foto: Capturas de TikTok @marylucks

Además subió un video en muestra un mensaje directo que le envió al cantante en Instagram y éste supuestamente le respondió desde la cuenta oficial de Luis Miguel. Allí comparte una imagen de una pulsera que le regaló a su madre cuando la conoció, la cual serviría de evidencia para reafirmar dicha teoría.

TikToker sospecha que su madre es la chica del bikini azul. Foto: Capturas de TikTok @marylucks

Aunque Mariana ha dicho en sus videos que no está segura de que su mamá sea la verdadera chica del bikini azul, también cree que esto sea muy probable.

¿Luis Miguel escribió la canción de la “La chica del bikini azul”?

De acuerdo con información que aparece en la descripción del videoclip, en YouTube, el compositor es Honorio Herrero.

Es decir, probablemente la inspiración para la canción no vino directamente de Luis Miguel, sino de un compositor, quien también escribió canciones para varios artistas como Camilo Sesto, Lucía Méndez, Chayanne y José José, por mencionar algunos.

La melodía, que fue un éxito en su época, sigue siendo recordada y escuchada, debido a que actualmente miles la usan para grabar trends en TikTok. De animarte también la puedes escuchar en vivo en la serie de conciertos que ofrecerá "El Sol".



