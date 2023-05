¡Ricardo O'Farrill está de vuelta! "Sin pelos en la lengua" cuenta experiencia en clínica de rehabilitación

Luego de que el comediante mexicano, Ricardo O'Farrill, generó gran polémica en Internet por dar fuertes declaraciones en contra de standuperos como Mau Nieto, y Daniel Sosa, hace unas horas publicó el video que marcó su retorno a redes sociales.

Esta vez para hablar de su experiencia en la clínica de rehabilitación, en la que estuvo por un tiempo para recuperar su estado de salud físico y mental.

No obstante, esto le generaría más problemas; pues según comenta en un live que publicó en Instagram, sufrió de maltrato desde que fue llevado al lugar.

Lee también: Ricardo O'Farrill reaparece tras escándalo con standuperos: "Me encuentro bien"

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, dijo.

¿Cómo vivió Ricardo O'Farrill su rehabilitación?

Ricardo O'Farrill aclaró que hablaba por justicia y no por dinero. Acompañado, de quien dijo, era su equipo de trabajo, habló "sin pelos en la lengua", en una de las tiendas de RIPNDIP.

Es importante mencionar que dos de sus acompañantes son miembros de “Revolución con Flores”, una empresa que busca integrar y fomentar el crecimiento de la industria mexicana del cannabis.

En el video de O'Farrill, mencionan que ellas apoyan al comediante dado que se cometió una injusticia en su contra, en cuanto a violación de derechos. Esto, porque al standupero se le vio fumando marihuana en el live donde arremetió contra varias celebridades en la industria del entretenimiento.

Lee también: ¿Quién es Cristy Alfaro, la novia de Ricardo O'Farrill?

“Richie nos hace este llamado porque mediante una situación por consumo de marihuana es sometido a ir contra su voluntad a una clínica de rehabilitación donde además sufre violencia”, dijo la joven, miembro de “Revolución con Flores”.

Ricardo O'Farrill declaró acerca de su experiencia en la clínica de rehabilitación. Foto: Captura de video de Instagram @richieofarrill

Por otra parte, Ricardo O'Farrill, aseguró que incluso sus familiares estaban tratando de vender sus bienes para costear su estadía en la clínica.

“Incluso había gente, familiares, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, de que vendiera mis cuadros para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta. Entonces, estaban queriendo mermar otra cuenta”, aseguró.

El standupero también comentó que sufrió de maltrato físico y mostró una herida en su nariz, así como marcas en sus muñecas y una cicatriz en su mano.

“Me hice pipi en mis pantalones porque en la clínica te dejan amarrado […], en la “Clínica Margarita” casi me vuelven loco”, expuso.

Ricardo O'Farrill declaró acerca de su experiencia en la clínica de rehabilitación. Foto: Captura tomada de video de Instagram @richieofarrill

¿Por qué fue internado Ricardo O'Farrill?

Ricardo O'Farrill fue cuestionado por familiares y amigos acerca de su salud mental luego de que tuviera un “arrebato” en redes.

Mediante un Live dijo que fue humillado en la boda de Mau Nieto, y ante la negativa de una disculpa, los expuso públicamente.

En sus declaraciones mencionó que Diego Zanassi y Alex Fernández, con quienes hacía el programa “Deportología”, hablaban mal de la gente y eran “envidiosos”.

También expuso que Mau Nieto y Daniel Sosa supuestamente drogaron a una mujer sin su consentimiento “porque les parecía chistoso”.

Lee también: “Ricardo O’Farrill está bien”; familia y equipo cercano cuidan del standupero

Otra de las cosas que expuso, y generó impacto, es que Ludwika Paleta habría tenido relaciones sexuales con la comediante Isabel Fernández, esto durante la filmación de la película “Noche de bodas”.

A quien también señaló de infidelidad fue a su colega, Sofía Niño de Rivera, quien, según su versión, tuvo intimidad con diferentes personajes mientras ya estaba comprometida con su actual esposo.

Por lo anterior, Ricardo declaró que fue llevado a la Clínica Margarita contra su voluntad, y tomará medidas legales por ello.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

ayef/sal