¿Quién es JOP?; la persona detrás de la donación millonaria a Steff Loaiza

El panorama de la hospitalización de María de los Ángeles ha cambiado drásticamente tras la confirmación de una donación millonaria.

Jesús Ortiz Paz (conocido en la industria musical como JOP), vocalista y fundador de la banda de regional mexicano Fuerza Regida, es la figura que ha cubierto los gastos pendientes.

Esta intervención surge en un momento crítico de desmentidos públicos entre las hermanas Stefanny y Kimberly Loaiza, donde la primera denunció que los fondos aportados por su núcleo familiar directo no eran suficientes para costear los honorarios de los doce especialistas y materiales de curación necesarios.

Steff Loaiza señala a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana Kim; aclara gastos médicos de su madre. Foto: Captura de pantalla / Instagram @kimberly.loaiza

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Perfil de JOP: de las calles de California al estrellato global

Jesús Ortiz Paz es una de las figuras más influyentes del movimiento de los "corridos tumbados" y el regional urbano contemporáneo. De acuerdo con registros de la industria musical especializados como Billboard y Pollstar, Ortiz Paz nació en California y es el líder creativo de Fuerza Regida, una agrupación que ha roto récords de audiencia en plataformas de streaming.

Su carrera se caracteriza por una narrativa que mezcla la vida cotidiana en la frontera con el éxito empresarial, consolidándose como un referente del género tras colaboraciones con artistas de la talla de Shakira, Peso Pluma y Grupo Frontera.

Además de su faceta como cantante, JOP es reconocido en el sector por su capacidad como empresario y su presencia viral en redes sociales. Según análisis de tendencias de la Recording Industry Association of America (RIAA), el impacto de Fuerza Regida ha sido fundamental para la globalización de la música mexicana en la última década.

Su participación en la causa de la familia Loaiza no solo representa un alivio financiero, sino que también subraya el peso que tienen las figuras de la música en la economía de la atención y la filantropía digital actual.

Jesús Ortiz Paz, cantante de Fuerza Regida, debutó con el grupo de regional mexicano en 2015. Fotos: Instagram

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Impacto de la donación y resolución del conflicto financiero

La intervención del cantante ha permitido que Steff Loaiza anuncie el cierre oficial de la recaudación de fondos. "Acaban de hacer una donación otra vez a mi mami de uno punto siete millones... con esto terminamos, literalmente", expresó la joven a través de TikTok, donde el video ya supera los 4 millones de reproducciones. Esta cifra fue clave para cubrir una deuda que, según declaraciones previas, superaba los 2.5 millones de pesos, de los cuales solo una pequeña fracción (25 mil pesos) había sido cubierta inicialmente por Kimberly Loaiza debido a complicaciones administrativas y familiares.

Con la donación de JOP, la familia Loaiza finaliza el uso de plataformas como GoFundMe, mientras que Steff Loaiza reafirma su compromiso de trabajar para retribuir el apoyo recibido. "Por algo Dios puso esas intenciones en tu corazón", puntualizó la influencer, cerrando así uno de los capítulos más tensos de la polémica familiar.

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